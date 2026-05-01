У березні аграрії отримають рекордну компенсацію за техніку: як працює програма
Українські аграрії отримають 353,8 млн грн компенсації за придбану вітчизняну техніку та обладнання у межах державної програми "Зроблено в Україні". Це найбільша щомісячна виплата з моменту відновлення програми у 2024 році.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Виплати отримають 1 113 сільгоспвиробників, які у березні 2026 року придбали 2 316 одиниць техніки. Загальний обсяг закупівель склав 1,7 млрд грн.
Що закуповували аграрії:
- техніку для обробки ґрунту
- обладнання для тваринництва
- системи зрошення
- техніку для захисту рослин
- обладнання для транспортування, сушіння та зберігання
Найактивніше програмою скористалися аграрії:
- Кіровоградської області
- Вінницької області
- Полтавської області
- Черкаської області
- Хмельницької області
За кількістю придбаної техніки лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська та Полтавська області.
Загалом з квітня 2024 року програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки на суму 12,2 млрд грн, з яких 2,6 млрд грн компенсувала держава.
Як працює програма:
- держава компенсує 25% вартості техніки (без ПДВ)
- техніка має містити не менше 60% українських компонентів
- для окремих категорій діють спеціальні умови
- заявку потрібно подавати через уповноважений банк
Наразі у програмі беруть участь 34 банки, а перелік техніки включає 13 680 позицій від 147 українських виробників.
Окремо уряд розширив програму для прифронтових регіонів. Аграрії, у яких понад 80% земель розташовані в зоні бойових дій, можуть отримати компенсацію 40% вартості техніки.
Програма спрямована на підтримку внутрішнього виробництва, збільшення попиту на українську техніку та стимулювання інвестицій в агросектор.
Зауважимо, за два роки дії державної програми компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання аграрії й підприємства агропереробки придбали продукції більш ніж на 10,5 млрд грн з ПДВ. Ініціатива є одним з інструментів політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".