У березні аграрії отримають рекордну компенсацію за техніку: як працює програма

Українські аграрії отримають 353,8 млн грн компенсації за придбану вітчизняну техніку та обладнання у межах державної програми "Зроблено в Україні". Це найбільша щомісячна виплата з моменту відновлення програми у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Виплати отримають 1 113 сільгоспвиробників, які у березні 2026 року придбали 2 316 одиниць техніки. Загальний обсяг закупівель склав 1,7 млрд грн.

Що закуповували аграрії:

техніку для обробки ґрунту

обладнання для тваринництва

системи зрошення

техніку для захисту рослин

обладнання для транспортування, сушіння та зберігання

Найактивніше програмою скористалися аграрії:

Кіровоградської області

Вінницької області

Полтавської області

Черкаської області

Хмельницької області

За кількістю придбаної техніки лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська та Полтавська області.

Загалом з квітня 2024 року програмою скористалися понад 10 тисяч агровиробників. Вони придбали майже 17 тисяч одиниць техніки на суму 12,2 млрд грн, з яких 2,6 млрд грн компенсувала держава.

Як працює програма:

держава компенсує 25% вартості техніки (без ПДВ)

техніка має містити не менше 60% українських компонентів

для окремих категорій діють спеціальні умови

заявку потрібно подавати через уповноважений банк

Наразі у програмі беруть участь 34 банки, а перелік техніки включає 13 680 позицій від 147 українських виробників.

Окремо уряд розширив програму для прифронтових регіонів. Аграрії, у яких понад 80% земель розташовані в зоні бойових дій, можуть отримати компенсацію 40% вартості техніки.

Програма спрямована на підтримку внутрішнього виробництва, збільшення попиту на українську техніку та стимулювання інвестицій в агросектор.

Зауважимо, за два роки дії державної програми компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання аграрії й підприємства агропереробки придбали продукції більш ніж на 10,5 млрд грн з ПДВ. Ініціатива є одним з інструментів політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".