Аграрії вимагають скоротити строки податкових перевірок до 3 років: які ще зміни пропонуються

В умовах повномасштабної війни українські аграрії стикаються не лише з економічними та логістичними викликами, а й із посиленням податкового контролю. У Всеукраїнській аграрній раді заявляють про необхідність перегляду підходів до перевірок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, під час регіональних форумів аграрії дедалі частіше наголошують, що труднощі в роботі пов’язані не лише з підвищенням собівартості виробництва чи ускладненою логістикою, а й із діями податкових органів.

У ВАР зазначають, що чинна практика перевірок потребує змін. Зокрема, підставою для проведення перевірки, на думку представників бізнесу, має бути конкретний документ або чітке порушення, а не формальні чи абстрактні причини.

Також аграрії звертають увагу на дублювання інформації під час перевірок. Якщо необхідні дані вже містяться у державних реєстрах, їх повторне надання створює додаткове адміністративне навантаження на підприємства.

Окремо у ВАР пропонують скоротити період, за який можуть проводитися перевірки, із семи до трьох років.

Крім того, у раді підкреслюють необхідність особливого підходу до підприємств, які мають статус критично важливих. Йдеться про компанії, що вже пройшли державну перевірку, сплачують податки, забезпечують стабільну виплату заробітної плати та підтримують економіку.

На думку Марчука, у період воєнного стану перевірки таких підприємств варто мінімізувати або тимчасово призупинити. Це може стати одним із реальних механізмів підтримки прозорого бізнесу.

У ВАР наголошують, що зниження адміністративного тиску сприятиме формуванню передбачуваної податкової політики та дозволить аграріям зосередитися на виробництві та експорті.

