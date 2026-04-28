Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Аграрії вимагають скоротити строки податкових перевірок до 3 років: які ще зміни пропонуються

посівна
Податкові перевірки в Україні у 2026 році: аграрний бізнес заявляє про зростання тиску під час війни. Фото: Дніпропетровська ОВА

 В умовах повномасштабної війни українські аграрії стикаються не лише з економічними та логістичними викликами, а й із посиленням податкового контролю. У Всеукраїнській аграрній раді заявляють про необхідність перегляду підходів до перевірок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. 

За його словами, під час регіональних форумів аграрії дедалі частіше наголошують, що труднощі в роботі пов’язані не лише з підвищенням собівартості виробництва чи ускладненою логістикою, а й із діями податкових органів.

У ВАР зазначають, що чинна практика перевірок потребує змін. Зокрема, підставою для проведення перевірки, на думку представників бізнесу, має бути конкретний документ або чітке порушення, а не формальні чи абстрактні причини.

Також аграрії звертають увагу на дублювання інформації під час перевірок. Якщо необхідні дані вже містяться у державних реєстрах, їх повторне надання створює додаткове адміністративне навантаження на підприємства.

Окремо у ВАР пропонують скоротити період, за який можуть проводитися перевірки, із семи до трьох років.

Крім того, у раді підкреслюють необхідність особливого підходу до підприємств, які мають статус критично важливих. Йдеться про компанії, що вже пройшли державну перевірку, сплачують податки, забезпечують стабільну виплату заробітної плати та підтримують економіку.

На думку Марчука, у період воєнного стану перевірки таких підприємств варто мінімізувати або тимчасово призупинити. Це може стати одним із реальних механізмів підтримки прозорого бізнесу.

У ВАР наголошують, що зниження адміністративного тиску сприятиме формуванню передбачуваної податкової політики та дозволить аграріям зосередитися на виробництві та експорті.

Нагадаємо, що аграрії з прифронтових регіонів можуть отримати новий пакет державної підтримки. Йдеться про запровадження додаткових виплат, податкових пільг та доступнішого кредитування для підприємств, які працюють у складних безпекових умовах.

Автор:
Лариса Крупко