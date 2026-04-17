Аграрії з прифронтових регіонів отримають нові виплати та дешеві кредити

Уряд готує новий пакет підтримки аграріїв і бізнесу в прифронтових регіонах, який передбачає прямі компенсації, податкові пільги, пільгове кредитування та окремий режим для зон ризикованого землеробства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Основна мета — зберегти виробництво, робочі місця та економічну активність на територіях, що постраждали від війни.

Одним із ключових нововведень стане запровадження статусу зон ризикованого землеробства. Його визначатимуть за кліматичними показниками, зокрема рівнем продуктивної вологи в ґрунті, а також за близькістю до бойових дій, кордону з РФ чи наявністю мінної небезпеки.

Для таких земель передбачають фіксовану підтримку на гектар. Джерелом фінансування стане окремий фонд, який наповнюватиметься, зокрема, митами на експорт сої та ріпаку. Перші виплати очікуються влітку.

Окремо уряд розробляє механізм компенсацій для господарств, що працюють у зоні 20–50 км від лінії фронту. Йдеться про часткове покриття орендної плати та податкового навантаження, щоб аграрії могли зберегти діяльність навіть за низької рентабельності.

Також формується модель компенсацій за землі, зайняті фортифікаційними спорудами. Правову основу для цього має створити законопроєкт №14117.

Для релокованого бізнесу готують зміни щодо юридичного статусу підприємств, які переїхали із зон бойових дій. Це має спростити роботу з контрагентами, зняти податкові бар’єри та прискорити доступ до земельних ділянок для відновлення виробництва. Серед варіантів — надання землі без аукціонів у визначених випадках і гнучкіші умови оренди.

У сфері фінансування вже діють окремі інструменти. Компенсацію за українську сільгосптехніку для прифронтових територій збільшено до 40%, а бюджет програми у 2026 році зріс до 1,8 млрд грн. За програмою "5-7-9%" ставка кредитування для такого бізнесу знижена до 3%, а для інвестиційних проєктів — до 1% на перші п’ять років.

Крім того, гранти на переробку можуть покривати до 80% вартості проєкту, а компенсація на меліорацію та відновлення зрошення також сягає 80%.

Уряд паралельно працює над податковими пільгами для бізнесу в зонах бойових дій та на деокупованих територіях. Зокрема, у парламенті розглядають законопроєкти №15123 та №15123-1 щодо зміни підходів до мінімального податкового зобов’язання для аграріїв.

Якщо рішення буде реалізовано, аграрії та релокований бізнес отримають більше шансів зберегти роботу навіть у зонах підвищеного ризику.