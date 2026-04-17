Аграрии из прифронтовых регионов получат новые выплаты и дешевые кредиты

Правительство готовит новый пакет поддержки аграриев и бизнеса в прифронтовых регионах, предусматривающий прямые компенсации, налоговые льготы, льготное кредитование и отдельный режим для зон рискованного земледелия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Основная цель — сохранить производство, рабочие места и экономическую активность на пострадавших от войны территориях.

Одним из ключевых новшеств станет введение статуса зон рискованного земледелия. Его будут определять по климатическим показателям, в частности уровню продуктивной влаги в почве, а также по близости к боевым действиям, границе с РФ или наличию минной опасности.

Для таких земель предусматривается фиксированная поддержка на гектар. Источником финансирования станет отдельный фонд, который будет наполняться, в частности, пошлинами на экспорт сои и рапса. Первые выплаты ожидаются летом.

Отдельно правительство разрабатывает механизм компенсаций для хозяйств, работающих в зоне 20-50 км от фронта. Речь идет о частичном покрытии арендной платы и налоговой нагрузки, чтобы аграрии могли сохранить деятельность даже при низкой рентабельности.

Также формируется модель компенсаций за земли, занятые фортификационными сооружениями. Правовую основу для этого должен создать законопроект №14117.

Для релокированного бизнеса готовят изменения по юридическому статусу предприятий, переехавших из зон боевых действий. Это должно упростить работу с контрагентами, снять налоговые барьеры и ускорить доступ к земельным участкам для возобновления производства. Среди вариантов — предоставление земли без аукционов в определенных случаях и более гибкие условия аренды.

В области финансирования уже действуют отдельные инструменты. Компенсация за украинскую сельхозтехнику для прифронтовых территорий увеличена до 40%, а бюджет программы в 2026 году вырос до 1,8 млрд грн. По программе "5-7-9%" ставка кредитования для такого бизнеса снижена до 3%, а для инвестиционных проектов – до 1% на первые пять лет.

Кроме того, гранты на переработку могут покрывать до 80% стоимости проекта, а компенсация на мелиорацию и восстановление орошения также достигает 80%.

Правительство параллельно работает над налоговыми льготами для бизнеса в зонах боевых действий и декупированных территориях. В частности, в парламенте рассматривают законопроекты №15123 и №15123-1 по изменению подходов к минимальному налоговому обязательству для аграриев.

Если решение будет реализовано, аграрии и релоцированный бизнес получат больше шансов сохранить работу даже в зонах повышенного риска.