Аграриям на прифронтовых территориях будут компенсироваться до 80% расходов: как получить помощь

земля
Кабмин повысил компенсацию аграриям на прифронтовых и деоккупированных территориях / Depositphotos

Украинские аграрии, работающие на прифронтовых и деоккупированных территориях, смогут получать до 80% компенсации расходов на мелиорацию и развитие инфраструктуры орошения. Правительство расширило поддержку для хозяйств, работающих в зонах повышенного риска.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада (ВАР).

Эксперты ВАР в партнерстве с Mercy Corps Ukraine подготовили разъяснение ключевых изменений для агросектора.

Повышение уровня компенсации

До 80% расходов могут получить агропроизводители и ОИК при регистрации и работы на территориях:

  • возможных боевых действий,
  • активных боевых действий,
  • деоккупированных территориях.

Сохранение базовых условий для других регионов

  • максимальная компенсация остается на уровне до 26500 грн/га;
  • общие правила поддержки не изменяются.

Теперь финансирование охватывает не только насосные станции, но и:

  • ремонт мелиоративных систем,
  • реконструкцию инфраструктуры,
  • строительство новых объектов водной инфраструктуры

Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр после старта регистрации.

Конечный срок подачи – 31 октября текущего года .

Программа государственной поддержки направлена на восстановление и эффективное использование мелиорированных земель, имеющих критическое значение для урожайности и продовольственной безопасности в условиях военных рисков.

Напомним, в Украине действует программа государственной поддержки мелиорации , в рамках которой аграрии и организации водопользователей могут получать компенсацию затрат на восстановление и развитие оросительной инфраструктуры.

Автор:
Лариса Крупко