Аграриям на прифронтовых территориях будут компенсироваться до 80% расходов: как получить помощь
Украинские аграрии, работающие на прифронтовых и деоккупированных территориях, смогут получать до 80% компенсации расходов на мелиорацию и развитие инфраструктуры орошения. Правительство расширило поддержку для хозяйств, работающих в зонах повышенного риска.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада (ВАР).
Эксперты ВАР в партнерстве с Mercy Corps Ukraine подготовили разъяснение ключевых изменений для агросектора.
Повышение уровня компенсации
До 80% расходов могут получить агропроизводители и ОИК при регистрации и работы на территориях:
- возможных боевых действий,
- активных боевых действий,
- деоккупированных территориях.
Сохранение базовых условий для других регионов
- максимальная компенсация остается на уровне до 26500 грн/га;
- общие правила поддержки не изменяются.
Теперь финансирование охватывает не только насосные станции, но и:
- ремонт мелиоративных систем,
- реконструкцию инфраструктуры,
- строительство новых объектов водной инфраструктуры
Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр после старта регистрации.
Конечный срок подачи – 31 октября текущего года .
Программа государственной поддержки направлена на восстановление и эффективное использование мелиорированных земель, имеющих критическое значение для урожайности и продовольственной безопасности в условиях военных рисков.
Напомним, в Украине действует программа государственной поддержки мелиорации , в рамках которой аграрии и организации водопользователей могут получать компенсацию затрат на восстановление и развитие оросительной инфраструктуры.