Аграріям на прифронтових територіях компенсуватимуть до 80% витрат: як отримати допомогу
Українські аграрії, які працюють на прифронтових і деокупованих територіях, зможуть отримувати до 80% компенсації витрат на меліорацію та розвиток інфраструктури зрошення. Уряд розширив підтримку для господарств, що працюють у зонах підвищеного ризику.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).
Експерти ВАР у партнерстві з Mercy Corps Ukraine підготували роз’яснення ключових змін для агросектору.
Підвищення рівня компенсації
До 80% витрат можуть отримати агровиробники та ОВК за умови реєстрації та роботи на територіях:
- можливих бойових дій,
- активних бойових дій,
- деокупованих територіях.
Збереження базових умов для інших регіонів
- максимальна компенсація залишається на рівні до 26 500 грн/га;
- загальні правила підтримки не змінюються.
Тепер фінансування охоплює не лише насосні станції, а й:
- ремонт меліоративних систем,
- реконструкцію інфраструктури,
- будівництво нових об’єктів водної інфраструктури.
Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр (ДАР) після старту реєстрації.
Кінцевий термін подачі — 31 жовтня поточного року.
Програма державної підтримки спрямована на відновлення та ефективне використання меліорованих земель, що мають критичне значення для врожайності та продовольчої безпеки в умовах воєнних ризиків.
Нагадаємо, в Україні діє програма державної підтримки меліорації, у межах якої аграрії та організації водокористувачів можуть отримувати компенсацію витрат на відновлення та розвиток зрошувальної інфраструктури.