Аграріям на прифронтових територіях компенсуватимуть до 80% витрат: як отримати допомогу

Українські аграрії, які працюють на прифронтових і деокупованих територіях, зможуть отримувати до 80% компенсації витрат на меліорацію та розвиток інфраструктури зрошення. Уряд розширив підтримку для господарств, що працюють у зонах підвищеного ризику.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Експерти ВАР у партнерстві з Mercy Corps Ukraine підготували роз’яснення ключових змін для агросектору.

Підвищення рівня компенсації

До 80% витрат можуть отримати агровиробники та ОВК за умови реєстрації та роботи на територіях:

можливих бойових дій,

активних бойових дій,

деокупованих територіях.

Збереження базових умов для інших регіонів

максимальна компенсація залишається на рівні до 26 500 грн/га;

загальні правила підтримки не змінюються.

Тепер фінансування охоплює не лише насосні станції, а й:

ремонт меліоративних систем,

реконструкцію інфраструктури,

будівництво нових об’єктів водної інфраструктури.

Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр (ДАР) після старту реєстрації.

Кінцевий термін подачі — 31 жовтня поточного року.

Програма державної підтримки спрямована на відновлення та ефективне використання меліорованих земель, що мають критичне значення для врожайності та продовольчої безпеки в умовах воєнних ризиків.

Нагадаємо, в Україні діє програма державної підтримки меліорації, у межах якої аграрії та організації водокористувачів можуть отримувати компенсацію витрат на відновлення та розвиток зрошувальної інфраструктури.