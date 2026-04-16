Аграріям на прифронтових територіях компенсуватимуть до 80% витрат: як отримати допомогу

земля
Кабмін підвищив компенсацію аграріям на прифронтових і деокупованих територіях / Depositphotos

Українські аграрії, які працюють на прифронтових і деокупованих територіях, зможуть отримувати до 80% компенсації витрат на меліорацію та розвиток інфраструктури зрошення. Уряд розширив підтримку для господарств, що працюють у зонах підвищеного ризику.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Експерти ВАР у партнерстві з Mercy Corps Ukraine підготували роз’яснення ключових змін для агросектору.

Підвищення рівня компенсації

До 80% витрат можуть отримати агровиробники та ОВК за умови реєстрації та роботи на територіях:

  • можливих бойових дій,
  • активних бойових дій,
  • деокупованих територіях.

Збереження базових умов для інших регіонів

  • максимальна компенсація залишається на рівні до 26 500 грн/га;
  • загальні правила підтримки не змінюються.

Тепер фінансування охоплює не лише насосні станції, а й:

  • ремонт меліоративних систем,
  • реконструкцію інфраструктури,
  • будівництво нових об’єктів водної інфраструктури.

Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр (ДАР) після старту реєстрації.

Кінцевий термін подачі — 31 жовтня поточного року

Програма державної підтримки спрямована на відновлення та ефективне використання меліорованих земель, що мають критичне значення для врожайності та продовольчої безпеки в умовах воєнних ризиків.

Нагадаємо, в Україні діє програма державної підтримки меліорації, у межах якої аграрії та організації водокористувачів можуть отримувати компенсацію витрат на відновлення та розвиток зрошувальної інфраструктури. 

Автор:
Лариса Крупко