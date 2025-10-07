Меліорація в Україні: стартує прийом заявок на державну підтримку

З 8 до 31 жовтня 2025 року триває прийом заявок у Державному аграрному реєстрі на отримання державної компенсації для організацій водокористувачів та сільгоспвиробників, які експлуатують меліоровані землі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про програму

Програма передбачає надання державної підтримки для двох категорій одержувачів:

Сільгосптоваровиробники , які використовують меліоровані землі, можуть отримати компенсацію до 50% витрат. Максимальна сума відшкодування становить 26 500 грн за гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем, проведені у період з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

, які використовують меліоровані землі, можуть отримати компенсацію до 50% витрат. Максимальна сума відшкодування становить 26 500 грн за гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем, проведені у період з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року. Організації водокористувачів можуть розраховувати на відшкодування до 50% вартості робіт із реконструкції та капітального ремонту насосних станцій, виконаних у той самий період.

Отримати компенсацію можуть лише ті сільгосптоваровиробники та організації водокористувачів, які зареєстровані та ведуть господарську діяльність на території України. Підтримка не поширюється на тимчасово окуповані території (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), а також на території, що входять до переліку зон, де ведуться або велися бойові дії, і для яких не визначено дату завершення тимчасової окупації, затвердженого наказом Мінрозвитку.

"Реформа меліорації – важливий напрямок для розвитку агросектору. У зв’язку зі зміною клімату і цьогорічною посухою в південних регіонах ця допомога стала особливо актуальною. Фінансова підтримка меліорації під час війни – ще потужна державна допомога агросектору, яка надається вже другий рік поспіль", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Щоб оформити заявку на державну компенсацію, слід:

Зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на сайті www.dar.gov.ua . У розділі "Доступні програми" обрати відповідну програму підтримки. Заповнити анкету у встановленій формі.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Україні створено 61 організацію водокористувачів, що об’єднує понад 150 агровиробників. Найбільше таких організацій на Черкащині.