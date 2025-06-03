В Україні діє вже 61 організація водокористувачів, що об’єднує понад 150 агровиробників

В Україні вже створено 61 організацію водокористувачів, що об’єднує понад 150 агровиробників. Найбільше таких організацій на Черкащині. В держбюджеті на 2025 рік передбачено 197 млн грн для підтримки агровиробників і організацій водокористувачів, що працюють на меліорованих землях.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради України

"У березні уряд затвердив довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року. Його мета — створення дієвого сектору зрошення, що управляється за участю водокористувачів", - зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, для успішної реалізації реформи гідромеліорації необхідно прискорити процес передачі гідромеліоративного майна організаціям водокористувачів.

"Лише 4 з 61 організації водокористувачів отримали у власність відповідні об'єкти. Для вирішення цього питання важливо якнайшвидше завершити передачу інфраструктури, яка нині перебуває в управлінні Держводагентства, до компетенції Держрибагентства", — уточнив замміністра.

Наразі в Україні реалізується 18 проєктів із модернізації меліоративної інфраструктури, що дозволить відновити зрошення ще на 6,2 тис. га.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Чернігівській області створено першу організацію водокористувачів "Плави", яка знаходиться на території Березнянської громади Чернігівського району. На території обслуговування ОВК "Плави", яка складає понад 900 га, знаходяться переважно легкі ґрунти зі значним вмістом піску, які потребують двостороннього регулювання водного режиму.