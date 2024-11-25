В Україні з'явилася Асоціація організацій водокористувачів: яку користь вона може принести

В Україні створено Асоціацію організацій водокористувачів, яка покликана згуртувати зусилля агровиробників для розвитку зрошення та відновлення меліоративної інфраструктури. Як повідомляють у Державному агентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, публічна презентація нового об'єднання відбулася 22 листопада.

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Мандат новоствореної асоціації включає такі напрями діяльності:



забезпечення представництва ОВК у законотворчій діяльності; адвокація інтересів ОВК у державних та місцевих органах влади; надання комплексної юридичної підтримки й допомоги в розбудові потенціалу існуючим ОВК; допомога групам фермерів, що мають на меті створення ОВК.

Виконавчим директором АОВК став заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Дмитро Кохан. Він нагадав, що закон про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації створив стимули й інструменти для появи приватних інвестицій у сфері меліорації – аграріям було надано право отримати у власність державні, комунальні і безхазяйні меліоративні мережі та модернізувати їх.

Однак, за його словами, процес передачі майна значно затягується, а в деяких випадках зазнає значних перепон: на третій рік після початку реформи лише дві ОВК отримали майно. Відповідно, першочерговим завданням асоціації Кохан назвав реалізацію законних прав ОВК та передачу їм в управління меліоративних мереж.

"Близько 150 аграріїв разом уже утворили 52 ОВК, але це тільки початок – таких аграріїв має бути тисячі. Сільське господарство є ключовим сектором економіки держави, тому нам усім вкрай необхідно об’єднатися та нарешті запустити процес реалізації реформи, бо ефективне функціонування ОВК призведе до суттєвого збільшення обсягів виробництва агропродукції й посилить економіку України", - зазначив Кохан.

Як зазначив керівник програми USAID "Врожай" Метью Вебер, очікується, що асоціація стане каталізатором для прискорення реформування систем зрошення та дренажу. За його словами, підтримка програми дозволить об'єднанню ОВК сприяти зростанню спільноти по всій країні, давши їм змогу виступати єдиним фронтом в просуванні змін, які принесуть користь усьому аграрному сектору.

В свою чергу, перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький нагадав, що на підтримку реформи діє окрема програма державної підтримки. За умовами програми, аграрії можуть отримати компенсацію до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Розмір допомоги становить до 26,5 тисячі гривень на 1 га оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація.