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Категория
Агро
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В Украине появилась Ассоциация организаций водопользователей: какую пользу она может принести

Ассоциация организаций водопользователей, презентация
Фото: ДАРГ

В Украине создана Ассоциация организаций водопользователей, которая призвана сплотить усилия агропроизводителей для развития орошения и восстановления мелиоративной инфраструктуры. Как сообщают в Государственном агентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, публичная презентация нового объединения прошла 22 ноября.

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Мандат новой ассоциации включает следующие направления деятельности:

  1. обеспечение представительства ОВП в законотворческой деятельности;
  2. адвокация интересов ОВП в государственных и местных органах власти;
  3. предоставление комплексной юридической поддержки и помощи в развитии потенциала существующим ОВП;
  4. помощь группам фермеров, имеющих целью создание ОВП.

Исполнительным директором АОВП стал заместитель главы "Всеукраинского аграрного совета" Дмитрий Кохан. Он напомнил, что закон об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации создал стимулы и инструменты для появления частных инвестиций в сфере мелиорации – аграриям было предоставлено право получить в собственность государственные, коммунальные и бесхозные мелиоративные сети и модернизировать их.

Однако, по его словам, процесс передачи имущества значительно затягивается, а в некоторых случаях испытывает значительные преграды: на третий год после начала реформы только две ОВП получили имущество. Соответственно, первоочередной задачей ассоциации Кохан назвал реализацию законных прав ОИК и передачу им в управление мелиоративных сетей.

"Около 150 аграриев вместе уже образовали 52 ОИК, но это только начало – таких аграриев должно быть тысячи. Сельское хозяйство является ключевым сектором экономики государства, поэтому нам всем крайне необходимо объединиться и наконец-то запустить процесс реализации реформы, потому что эффективное функционирование ОВП приведет к существенному увеличению объемов производства агропродукции и усилит экономику Украины", — отметил Кохан.

Как отметил руководитель программы USAID "Урожай" Мэтью Вебер, ожидается, что ассоциация станет катализатором для ускорения реформирования систем орошения и дренажа. По его словам, поддержка программы позволит объединению ОВП способствовать росту сообщества по всей стране, дав им возможность выступать единым фронтом в продвижении перемен, которые принесут пользу всему аграрному сектору.

В свою очередь, первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий напомнил, что в поддержку реформы действует отдельная программа государственной поддержки. По ее условиям, аграрии могут получить компенсацию до 50% стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Размер помощи составляет до 26,5 тысячи гривен на 1 га обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация.

Автор:
Тимофей Беспятов