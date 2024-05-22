В Украине начали государственную регистрацию прав на мелиоративные сети

Первыми в Украине право собственности на мелиоративные сети и их части получили Турье-Реметовский сельский совет из Закарпатской области и Организация водопользователей "Вода життя" из Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что регистрация прав юридически закрепляет право собственности на мелиоративные сети и гарантирует защиту инвестиций, которые вложены в их модернизацию.

"Это событие является важной вехой в развитии реформы орошения. Ведь в Украине наконец-то заработал инструментарий, позволяющий сформировать в Государственном земельном кадастре такой объект как мелиоративная сеть и оформить на нее право собственности", - подчеркнули в МинАПК.

Там было отмечено, что это необходимо как для привлечения частных инвестиций в восстановление и развитие мелиоративных сетей, так и для сохранения существующих сетей.

"До сих пор мелиоративных сетей как объектов недвижимости юридически не существовало, а, следовательно, нельзя было оформить затраты на строительство или доказать, что произошла кража труб или плит из каналов", - объясняют в МинАПК.

В ведомстве напомнили, что превращение мелиоративных сетей в полноценные объекты недвижимого имущества стало возможным благодаря Закону Украины "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель".

Для его выполнения обновлен функционал программного обеспечения Государственного реестра прав.

Отныне государственные регистраторы, нотариусы, операторы центров предоставления административных услуг в режиме реального времени могут получать сведения о зарегистрированной в Государственном земельном кадастре мелиоративной сети или ее составной части.

"Появление такого инструмента открывает возможность более 600 потенциальным организациям водопользователей и сотен территориальных общин оформить право собственности на мелиоративные сети и начать процесс их модернизации, ведь теперь их инвестиции – защищены законом. Активность этого процесса позволит восстановить мелиорацию для агропроизводства на 2 млн га земель и в разы увеличить урожайность высокомаржинальных культур", - подчеркивают в МИНАПК.

Оросительные системы начали передавать в собственность фермерам

В соответствии с реформой мелиорации Министерство аграрной политики и продовольствия Украины впервые в истории передало в собственность фермерской организации водопользователей объекты мелиоративной сети.

В частности, инженерные сети Суворовской оросительной системы теперь перешли в собственность организации водопользователей под названием "Вода жизни".

В Украине уже создано 32 организации водопользователей, 28 из которых на оросительных системах, а четыре в зоне осушки.

Также государство компенсирует 25% расходов сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.