В Україні розпочали державну реєстрацію речових прав на меліоративні мережі

Першими в Україні право власності на меліоративні мережі та їх частини отримали Тур’є-Реметівська сільська рада із Закарпатської області та Організація водокористувачів "Вода життя" з Одещини.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що реєстрація речових прав юридично закріплює право власності на меліоративні мережі та гарантує захист інвестицій, які вкладені у їхню модернізацію.

"Ця подія є важливою віхою в розвитку реформи зрошення. Адже в Україні нарешті запрацював інструментарій, який дозволяє сформувати у Державному земельному кадастрі такий об’єкт як меліоративна мережа та оформити на неї право власності", - наголосили в МінАПК.

Там зауважили, що це необхідно як для залучення приватних інвестицій у відновлення та розвиток меліоративних мереж, так і для збереження існуючих мереж.

"Досі меліоративних мереж як об’єктів нерухомості юридично не існувало, а, отже, не можна було оформити витрати на будівництво або довести, що відбулася крадіжка труб чи плит з каналів", - пояснюють в МінАПК.

У відомстві нагадали, що перетворення меліоративних мереж у повноцінні об’єкти нерухомого майна стало можливим завдяки Закону України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

На його виконання оновлено функціонал програмного забезпечення Державного реєстру речових прав.

Відтепер державні реєстратори, нотаріуси, оператори центрів надання адміністративних послуг в режимі реального часу можуть отримувати відомості про зареєстровану у Державному земельному кадастрі меліоративну мережу або її складову частину.

"Поява такого інструменту відкриває можливість для понад 600 потенційних організацій водокористувачів та сотень територіальних громад оформити право власності на меліоративні мережі та розпочати процес їхньої модернізації, адже тепер їхні інвестиції – захищені законом. Активність цього процесу дасть можливість відновити меліорацію для агровиробництва на 2 млн га земель та в рази збільшити врожайність високомаржинальних культур", - підкреслюють в МінАПК.

Зрошувальні системи почали передавати у власність фермерам

У відповідності з реформою меліорації, Міністерство аграрної політики та продовольства України вперше в історії передало у власність фермерській організації водокористувачів об’єкти меліоративної мережі.

Зокрема, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи тепер перейшли у власність організації водокористувачів під назвою "Вода життя".

В Україні вже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення.

Також держава компенсує 25% витрат тим сільгоспвиробникам, які встановили чи модернізували системи зрошення у своїх господарствах.