Вперше в історії. Зрошувальні системи почали передавати у власність фермерам

У відповідності з реформою меліорації, Міністерство аграрної політики та продовольства України вперше в історії передало у власність фермерській організації водокористувачів об’єкти меліоративної мережі. Зокрема, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи тепер перейшли у власність організації водокористувачів під назвою "Вода життя".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський підкреслив, що цей крок входить у контекст реформи меліорації та відповідає принципам, коли сільськогосподарські підприємці самостійно керують своєю землею та системами зрошення. Він вважає, що такий підхід стане прикладом для інших господарств і суттєво змінить підхід до сільського господарства на півдні України.

Сольський також додав, що меліоративна реформа є прикладом дерегуляції та базується на найкращому світовому досвіді. Він висловив вдячність Програмі USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО, яка не лише надає фінансову допомогу для модернізації меліоративних систем, а й підтримує уряд України в реалізації реформи меліорації.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні в Україні вже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення.

"Фактично в 2023 році після знищення Каховського водосховища площа зрошення в Україні зменшилася до 133 000 га, це майже у 2,5 рази менше ніж було в 2022 році і 4,5 разів менше, ніж було у році 2021. Із цих 133 000 га – 46 000 га – це зрошувальні землі на яких вже створено і зареєстровано організації водокористувачів. Тобто це 35 % від загальної площі зрошення в Україні, які ми маємо на сьогоднішній час", - відзначив заступник голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України Тарас Кот.

У представництві USAID, яке підтримує проведення реформи в галузі меліорації зазначили, що для успішної реалізації реформи необхідно завершити процес передачі повноважень та меліоративних систем до Державного агентства меліорації та рибного господарства. Цей крок сприятиме підвищенню ефективності функціонування організацій водокористувачів та, що є ключовим, прискорить мобілізацію фінансових ресурсів для розвитку меліоративного сектору, зокрема на територіях, які були визволені від окупації.

Нагадаємо, 18 лютого 2022 року Верховна рада ухвалила закон №5202-д про об'єднання водокористувачів. За нього проголосувало 279 народних депутатів України. Цей закон дав старт іригаційній реформі, яка є логічним продовженням земельної реформи та відкриває нові можливості для агросектору України.

Окрім цього, зокрема, держава компенсує 25% витрат тим сільгоспвиробникам, які встановили чи модернізували системи зрошення у своїх господарствах.

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