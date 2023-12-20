Первый раз в истории. Оросительные системы начали передавать в собственность фермерам

В соответствии с реформой мелиорации Министерство аграрной политики и продовольствия Украины впервые в истории передало в собственность фермерской организации водопользователей объекты мелиоративной сети. В частности, инженерные сети Суворовской оросительной системы теперь перешли в собственность организации водопользователей под названием "Вода жизни".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подчеркнул, что этот шаг входит в контекст реформы мелиорации и отвечает принципам, когда сельскохозяйственные предприниматели самостоятельно управляют своей землей и системами орошения. Он считает, что такой подход станет примером для других хозяйств и существенно изменит подход к сельскому хозяйству на юге Украины.

Сольский также добавил, что мелиоративная реформа является примером дерегуляции и базируется на лучшем мировом опыте. Он выразил благодарность Программе USAID по аграрному и сельскому развитию – АГРО, которая не только оказывает финансовую помощь для модернизации мелиоративных систем, но и поддерживает правительство Украины в реализации реформы мелиорации.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшний день в Украине уже созданы 32 организации водопользователей, 28 из которых на оросительных системах, а четыре в зоне осушки.

"Фактически в 2023 году после уничтожения Каховского водохранилища площадь орошения в Украине уменьшилась до 133 000 га, это почти в 2,5 раза меньше, чем было в 2022 году и 4,5 раз меньше, чем было в году 2021. Из этих 133 000 га - 46 000 га - это оросительные земли, на которых уже созданы и зарегистрированы организации водопользователей. То есть это 35% от общей площади орошения в Украине, которые мы имеем на сегодняшний день", - отметил заместитель председателя Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины Тарас Кот.

В представительстве USAID, поддерживающего проведение реформы в области мелиорации, отметили, что для успешной реализации реформы необходимо завершить процесс передачи полномочий и мелиоративных систем в Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства. Этот шаг будет способствовать повышению эффективности функционирования организаций водопользователей и, что является ключевым, ускорит мобилизацию финансовых ресурсов для развития мелиоративного сектора, в частности, на освобожденных от оккупации территориях.

Напомним, 18 февраля 2022 года Верховная рада приняла закон №5202-д об объединении водопользователей. За него проголосовали 279 народных депутатов Украины. Этот закон дал старт ирригационной реформе, которая является логическим продолжением земельной реформы и открывает новые возможности для агросектора Украины.

Кроме того, в частности, государство компенсирует 25% расходов тем сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

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