В Украине создана первая организация аграриев-пользователей системы орошения

В Украине создана первая организация водопользователей для эффективного проведения гидротехнической мелиорации на сельскохозяйственных землях. Как сообщает Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства, 7 декабря в Черкасской области состоялось учредительное собрание по созданию организации водопользователей в рамках Трушевской оросительной системы.

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"Теперь сами аграрии будут непосредственно использовать, эксплуатировать и технически обслуживать инфраструктуру Трушевской мелиоративной системы. В то же время у них появляются возможности привлекать инвестиции для развития и модернизации мелиоративной инфраструктуры, повышать эффективность ее использования, увеличивать поливные площади, не допускать деградации почв и так далее", - говорится в сообщении.

Инициатором создания организации является сельскохозяйственное ООО "Дружба", которое в настоящее время орошает культуры в пределах указанной системы на площади более 400 га.

Забор воды производится из Днепра в пределах Кременчугского водохранилища с помощью насосно-силового оборудования оросительной системы. Благодаря образованию организации водопользователей в следующем году обществом уже планируется увеличить площади орошения еще на 200 га.

"Организации водопользователей – это уже не аморфная перспектива, а реальный механизм, определенный правительством для развития гидротехнической мелиорации земель в Украине. Фактически начата децентрализация управления мелиоративными сетями. Этот новый виток в истории мелиорации земель является ключевым инструментом развития аграрного сектора экономики нашей страны", - отметил первый заместитель председателя агентства Тарас Кот.

Чиновник подчеркнул, что повышение урожайности земель сейчас играет важную роль, поскольку часть украинских территорий пока не может в полной мере использоваться для агробизнеса из-за оккупации, заминирования и других последствий войны с Россией.

"Создана первая организация водопользователей – это начальный сегмент глубинного процесса. На очереди готовы к объединению водопользователи Суворовской и Ингулецкой оросительных систем на юге страны. Продолжение следует. Победим оккупантов – восстановим орошаемое земледелие в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, что процесс создания организаций водопользователей в Украине проходит в соответствии с законом, принятым перед войной, 17 февраля.