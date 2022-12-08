В Україні створено першу організацію аграріїв-користувачів системи зрошування

В Україні створено першу організацію водокористувачів задля ефективного проведення гідротехнічної меліорації на сільськогосподарських землях. Як повідомляє Держагентство меліорації та рибного господарства, 7 грудня у Черкаській області відбулися установчі збори щодо створення організації водокористувачів у межах Трушівської зрошувальної системи.

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"Тепер самі аграрії безпосередньо використовуватимуть, експлуатуватимуть та технічно обслуговуватимуть інфраструктуру Трушівської меліоративної системи. Водночас у них з’являються можливості залучати інвестиції для розвитку та модернізації меліоративної інфраструктури, підвищувати ефективність її використання, збільшувати поливні площі, не допускати деградації ґрунтів тощо", - йдеться у повідомленні.

Ініціатором створення організації є сільськогосподарське ТОВ "Дружба", яке на даний час зрошує культури в межах зазначеної системи на площі понад 400 га.

Забір води здійснюється з Дніпра в межах Кременчуцького водосховища за допомогою насосно-силового обладнання зрошувальної системи. Завдяки утворенню організації водокористувачів у наступному році товариством вже заплановано збільшити площі зрошення ще на 200 га.

"Організації водокористувачів – це вже не аморфна перспектива, а реальний механізм, визначений урядом для розвитку гідротехнічної меліорації земель в Україні. Фактично розпочато децентралізацію управління меліоративними мережами. Цей новий виток в історії меліорації земель є ключовим інструментом розвитку аграрного сектору економіки нашої країни", - зазначив перший заступник голови агенства Тарас Кот.

Чиновник підкреслив, що підвищення врожайності земель зараз відіграє надважливу роль, оскільки частина українських територій наразі не може повною мірою використовуватись для агробізнесу через окупацію, замінування та інші наслідки війни з Росією.

"Створена перша організація водокористувачів – це початковий сегмент глибинного процесу. На черзі готові до об’єднання водокористувачі Суворовської та Інгулецької зрошувальних систем, що на півдні країни. Далі буде. Переможемо окупантів – відновимо зрошуване землеробство в Україні", - наголосив він.

Нагадаємо, що процес створення організацій водокористувачів в Україні відбувається відповідно до закону, прийнятого перед війною, 17 лютого.