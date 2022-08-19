Першим заступником голови Держрибагентства призначили Кота

Кабінет міністрів 19 серпня призначив Тараса Кота першим заступником голови Державної агенції меліорації та рибного господарства. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відомо, що Кот раніше очолював Управління каналів річки Інгулець Державного агентства водних ресурсів. Зазначимо, у свою чергу, що на даний момент тимчасово виконуючим голови Держрибагентства є Ігор Клименюк, призначений тижнем раніше - 12 серпня.

Однак його посада – заступник голови – нижча, ніж у новопризначеного функціонера. З іншого боку, Кабмін у день призначення поклав на Клименюка обов’язки голови агентства саме до призначення в установленому порядку повноцінного голови.

Нагадаємо також, що у грудні 2021 року уряд перейменував Державне агентство рибного господарства на Державне агентство меліорації та рибного господарства на виконання раніше затвердженої урядом реорганізації відомства та передачі йому повноважень щодо реалізації політики в галузі зрошення.

У лютому 2021 року Кабмін перепідпорядкував Держрибагентство, а також Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру відновленому Міністерству агрополітики.

Тим часом іншим рішенням від 19 серпня Кабмін, як повідомив Мельничук, призначив нового заступника голови і у Держгеокадастрі – ним стала Тетяна Кашталян.

Крім цього, уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Анатолія Петренка. Він пробув на цій посаді менш ніж півроку - з 4 березня. До цього в січні його звільнили з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.