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Першим заступником голови Держрибагентства призначили Кота
Кабінет міністрів 19 серпня призначив Тараса Кота першим заступником голови Державної агенції меліорації та рибного господарства. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відомо, що Кот раніше очолював Управління каналів річки Інгулець Державного агентства водних ресурсів. Зазначимо, у свою чергу, що на даний момент тимчасово виконуючим голови Держрибагентства є Ігор Клименюк, призначений тижнем раніше - 12 серпня.
Однак його посада – заступник голови – нижча, ніж у новопризначеного функціонера. З іншого боку, Кабмін у день призначення поклав на Клименюка обов’язки голови агентства саме до призначення в установленому порядку повноцінного голови.
Нагадаємо також, що у грудні 2021 року уряд перейменував Державне агентство рибного господарства на Державне агентство меліорації та рибного господарства на виконання раніше затвердженої урядом реорганізації відомства та передачі йому повноважень щодо реалізації політики в галузі зрошення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У лютому 2021 року Кабмін перепідпорядкував Держрибагентство, а також Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру відновленому Міністерству агрополітики.
Тим часом іншим рішенням від 19 серпня Кабмін, як повідомив Мельничук, призначив нового заступника голови і у Держгеокадастрі – ним стала Тетяна Кашталян.
Крім цього, уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Анатолія Петренка. Він пробув на цій посаді менш ніж півроку - з 4 березня. До цього в січні його звільнили з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.