Україна просить запровадити санкції проти рибної галузі РФ

Державне агентство меліорації та рибного господарства України (Держрибагентство) ініціювало звернення до низки міжнародних організацій з управління рибальством.

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Як повідомляє прес-служба відомства, метою звернення є поширення комплексу санкцій, уже запроваджених міжнародним співтовариством, на рибальську галузь РФ та неможливість для російських підприємств проводити промислову діяльність у водах Світового океану.

За інформацією Держрибагентства, звернення направлені до наступних організацій:

➡️ Секретаріат Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES), із закликом до впровадження державами-членами CITES заборони на імпорт із РФ осетрових видів риб та продукції з них, ікри осетрових;

➡️ Організацію з рибальства у Північно-Західній частині Атлантичного океану (НАФО) та Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР).

Держрибагентство закликає позбавити РФ права голосу в цих організаціях, а також просить держави-члени цих організацій вжити заходів щодо:

- припинення бункерування рибальських судів під прапором РФ і здійснення операцій з перевантаження з таких суден;

- заборони допуску судів під прапором РФ в порти держав-членів та надання будь-яких портових послуг;

- заборону ввезення риби та рибної продукції з РФ на території держав-членів, а також запровадження інших обмежувальних заходів, які виключатимуть законну діяльність рибальських судів РФ у водах Антарктики та північно-західної Атлантики;

➡️ Генеральну Комісію з рибальства у Середземномор'ї (ДКРС) із закликом повного припинення діалогу та всіх форматів співробітництва з РФ у рамках ДКРС визнати Росію державою, що здійснює ННН-промисел в українських водах Чорного моря, що прилягають до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим (Україна).

Держрибагентство також звернулося до держав-членів ДКРС із проханням заборонити власникам та операторам своїх судів надавати послуги для підтримки діяльності російських рибальських суден у водах Світового океану, а також припинити торгівлю рибою та рибопродукцією з РФ.

"Ми прагнемо повної економічної, логістичної та наукової ізоляції агресора в районах дистанційного промислу! Віримо, що рішучі дії міжнародного співтовариства та посилення тиску на економіку РФ та її правлячий режим найбільш чітко відображатимуть неприпустимість нехтування загальновизнаними нормами міжнародного права та сприятимуть досягненню", — йдеться у зверненні.

Документ уже направлено до міжнародних організацій від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, Держрибагентство запустило онлайн-платформу "Риба-Допомога-Захист", яка консолідує в єдиній інформаційній системі дані про наявність риби та рибопродукції, яка може бути використана для продовольчих потреб Збройних сил та інших військових формувань.

Джерело фото: ua.depositphotos.com