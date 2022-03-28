Украина просит ввести санкции против рыбной отрасли РФ

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) инициировало обращение в ряд международных организаций по управлению рыболовством.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, целью обращения является распространение комплекса санкций, уже введенных международным сообществом, на рыболовную отрасль РФ и невозможность для российских предприятий проводить промышленную деятельность в водах Мирового океана.

По информации Госрыбагентства, обращения направлены в следующие организации:

➡️ Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), с призывом к внедрению государствами-членами CITES запрета на импорт из РФ осетровых видов рыб и продукции из них, икры осетровых;

➡️ Организацию по рыболовству в Северо-Западной части Атлантического океана (НАФО) и Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР).

Госрыбагентство призывает лишить РФ права голоса в этих организациях, а также просит государства-членов этих организаций принять меры по:

– прекращению бункеровки рыболовецких судов под флагом РФ и совершению операций по перегрузке с таких судов;

– запрету допуска судов под флагом РФ в порты государств-членов и предоставлению любых портовых услуг;

– запрету ввоза рыбы и рыбной продукции из РФ на территории государств-членов, а также внедрению других ограничительных мер, которые будут исключать законную деятельность рыболовных судов РФ в водах Антарктики и северо-западной Атлантики;

➡️ Генеральную Комиссию по рыболовству в Средиземноморье (ГКРС) с призывом полного прекращения диалога и всех форматов сотрудничества с РФ в рамках ГКРС признать Россию государством, осуществляющим ННН-промысел в украинских водах Черного моря, прилегающих к временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (Украина).

Госрыбагентство также обратилось к государствам-членам ГКРС с просьбой запретить владельцам и операторам своих судов предоставлять услуги для поддержки деятельности российских рыболовных судов в водах Мирового океана, а также прекратить торговлю рыбой и рыбопродукцией из РФ.

"Мы стремимся к полной экономической, логистической и научной изоляции агрессора в районах дистанционного промысла! Верим, что решительные действия международного сообщества и усиление давления на экономику РФ и ее правящий режим будут наиболее четко отражать недопустимость пренебрежения общепризнанными нормами международного права и способствовать достижению мира в Украине", – говорится в обращении.

Документ уже направлен в международные организации от имени Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, Госрыбагентство запустило онлайн-платформу "Рыба-Помощь-Защита", которая консолидирует в единой информационной системе данные о наличии рыбы и рыбопродукции, которая может быть использована для продовольственных нужд Вооруженных сил и других военных формирований.

Источник фото: ua.depositphotos.com