Первым замглавы Госрыбагентства назначили Кота

Кабинет министров 19 августа назначил Тараса Кота первым заместителем главы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Известно, что Кот ранее возглавлял Управление каналов реки Ингулец Государственного агентства водных ресурсов. Отметим, в свою очередь, что на данный момент временно исполняющим главы Госрыбагентства является Игорь Клименюк, назначенный неделей ранее - 12 августа.

Однако его должность - заместитель главы - ниже, чем новоназначенного функционера. С другой стороны, Кабмин в день назначения возложил на Клименюка обязанности главы агентства именно до назначения в установленном порядке полноценного главы.

Напомним также, что в декабре 2021 года правительство переименовало Государственное агентство рыбного хозяйства в Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства во исполнение ранее утвержденной правительством реорганизации ведомства и добавления ему полномочий по реализации политики в области орошения.

В феврале же 2021 года Кабмин переподчинил Госрыбагентство, а также Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра восстановленному Министерству агрополитики.

Тем временем другим решением от 19 августа Кабмин, как сообщил Мельничук, назначил нового заместителя главы и в Госгеокадастре - им стала Татьяна Кашталян.

Помимо этого, правительство уволило заместителя министра внутренних дел Анатолия Петренко. Он пробыл на этой должности менее полугода - с 4 марта. До этого в январе его уволили с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции.