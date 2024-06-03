Аграриям будут компенсировать половину стоимости восстановления и строительство мелиоративных систем

Кабинет Министров принял решение о компенсации стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем для организаций водопользователей (ОВК).

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что соответствующее постановление №628 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли и организациям водопользователей", принята на заседании Правительства.

Согласно постановлению, сельхозтоваропроизводители, использующие мелиорированные земли, могут получить до 50 процентов компенсации стоимости затрат на проведение работ по реконструкции и модернизации существующих или строительства новых мелиоративных систем.

ОИК могут получить до 50 процентов компенсации за восстановление насосных станций.

Размер пособия для сельхозпроизводителей будет составлять не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, без учета стоимости дождевальных машин.

Бюджетная дотация предоставляется за проведение работ и принятые в эксплуатацию мелиоративные системы за период с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года.

Заявку на получение бюджетных средств и документы к ней сельхозтоваропроизводители подают через Государственный аграрный реестр.

О начале подачи заявок на получение поддержки будет сообщено дополнительно на сайте Минагрополитики.

В Украине начали государственную регистрацию прав на мелиоративные сети

Первыми в Украине право собственности на мелиоративные сети и их части получили Турье-Реметовский сельский совет из Закарпатской области и Организация водопользователей "Вода життя" из Одесской области.

Регистрация прав юридически закрепляет право собственности на мелиоративные сети и гарантирует защиту инвестиций, которые вложены в их модернизацию.

Превращение мелиоративных сетей в полноценные объекты недвижимого имущества стало возможным благодаря Закону Украины "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель".

Оросительные системы начали передавать в собственность фермерам

В соответствии с реформой мелиорации Министерство аграрной политики и продовольствия Украины впервые в истории передало в собственность фермерской организации водопользователей объекты мелиоративной сети.

В частности, инженерные сети Суворовской оросительной системы теперь перешли в собственность организации водопользователей под названием "Вода жизни".

В Украине уже создано 32 организации водопользователей, 28 из которых на оросительных системах, а четыре в зоне осушки.

Также государство компенсирует 25% расходов сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.