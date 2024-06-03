Аграріям компенсуватимуть половину вартості відновлення та будівництво меліоративних систем

Кабінет Міністрів схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів (ОВК).

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що відповідна постанова № 628 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів» прийнята на засіданні Уряду.

Згідно з постановою, сільгосптоваровиробники, які використовують меліоровані землі, можуть отримати до 50 відсотків компенсації вартості витрат за проведення робіт з реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем.

ОВК можуть отримати до 50 відсотків компенсації за відновлення насосних станцій.

Розмір допомоги для сільгоспвиробників складатиме не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.

Бюджетна дотація надається за проведення робіт та прийняті в експлуатацію меліоративні системи за період з 1 листопада 2023 року до 31 жовтня 2024 року.

Заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї сільгосптоваровиробники подають через Державний аграрний реєстр.

Про початок подання заявок на отримання підтримки буде повідомлено додатково на сайті Мінагрополітики.

В Україні розпочали державну реєстрацію речових прав на меліоративні мережі

Першими в Україні право власності на меліоративні мережі та їх частини отримали Тур’є-Реметівська сільська рада із Закарпатської області та Організація водокористувачів "Вода життя" з Одещини.

Реєстрація речових прав юридично закріплює право власності на меліоративні мережі та гарантує захист інвестицій, які вкладені у їхню модернізацію.

Перетворення меліоративних мереж у повноцінні об’єкти нерухомого майна стало можливим завдяки Закону України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Зрошувальні системи почали передавати у власність фермерам

У відповідності з реформою меліорації, Міністерство аграрної політики та продовольства України вперше в історії передало у власність фермерській організації водокористувачів об’єкти меліоративної мережі.

Зокрема, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи тепер перейшли у власність організації водокористувачів під назвою "Вода життя".

В Україні вже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення.

Також держава компенсує 25% витрат тим сільгоспвиробникам, які встановили чи модернізували системи зрошення у своїх господарствах.