Мелиорация на Волыни: созданы новые организации для улучшения урожайности

На Волыни зарегистрированы первые организации водопользователей – ОИК «Уховецк» и ОИК «Билин» в районе Ковеля, которые будут заниматься восстановлением и управлением мелиоративными системами. Об этом сообщает Минагро.

Отмечается, что ОИК "Уховецк" создан на базе Мельницкой осушительной системы компанией СООО "Васюты". В то же время ОИК «Билин» основан компанией СООО «Билинское» на основе осушительной системы «Бобровка».

Эти аграрные общества уже более восьми лет занимаются выращиванием зерновых культур, подсолнечника, кукурузы и рапса на общей площади около 2,5 тысячи гектаров.

Однако из-за запущенного состояния мелиоративной сети они сталкиваются с подтоплениями весной и засухами летом, что негативно влияет на урожайность. Ранее аграрии собственными силами поддерживали работу каналов, осуществляя их расчистку и очистку дренажных коллекторов.

В министерстве добавили, что создание организаций водопользователей на Волыни направлено на повышение урожайности и восстановление гидротехнических объектов из-за эффективного управления мелиоративными системами.

Кроме того, Волынская область имеет 416,6 тысяч гектаров осушенных земель с разветвленной сетью мелиоративных каналов, что создает возможности для развития мелиорации в регионе.

Напомним, в июне Кабинет Министров принял решение о компенсации стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем для организаций водопользователей.

Следовательно, сельхозтоваропроизводители, использующие мелиорированные земли, могут получить до 50 процентов компенсации стоимости затрат на проведение работ по реконструкции и модернизации существующих или строительства новых мелиоративных систем. А ОИК могут получить до 50 процентов компенсации за восстановление насосных станций.

Размер пособия для сельхозпроизводителей будет составлять не более 26 500 гривен на 1 гектар обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, без учета стоимости дождевальных машин.

Оросительные системы начали передавать в собственность фермерам

В соответствии с реформой мелиорации Министерство аграрной политики и продовольствия Украины впервые в истории передало в собственность фермерской организации водопользователей объекты мелиоративной сети.

В частности, инженерные сети Суворовской оросительной системы теперь перешли в собственность организации водопользователей под названием "Вода жизни".

В Украине уже создано 32 организации водопользователей, 28 из которых на оросительных системах, а четыре в зоне осушки.

Также государство компенсирует 25% расходов сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.