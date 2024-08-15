В Минагрополитики предлагают ежегодную выплату дотаций аграриям с прифронтовых территорий

В правительстве Украины рассматривают возможность ежегодной выплаты дотаций аграриям, работающим на прифронтовых территориях, таких, как Черниговщина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время рабочей поездки в Черниговскую область, где он ознакомился с работой местных агропредприятий и провел совещание с сельхозпроизводителями, пишет Минагрополитики.

Высоцкий подчеркнул, что государство должно приобщиться к компенсации расходов, которые несут аграрии, особенно работающие в непосредственной близости к границе с РФ. По его словам, правительство разрабатывает законодательные изменения, предусматривающие ежегодную выплату дотаций аграриям с момента, когда их деятельность стала невозможной из-за военного положения.

Также он подчеркнул важность поддержки аграриев в решении проблемы обеспечения электроэнергией, которая является одной из самых серьезных проблем в прифронтовой зоне. Для этого уже приняты законодательные изменения, освобождающие от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, а также введено льготное кредитование на его приобретение.

Государственные программы поддержки для аграриев

Кроме того, Высоцкий отметил, что для аграриев в прифронтовых регионах действует ряд государственных программ поддержки, таких как безвозвратная помощь на гектар земли, пособие на поголовье скота, компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, а также гранты на развитие садов, теплиц и перерабатывающих предприятий.

В частности:

аграрии на деоккупированных территориях, которые возделывают до 120 га, могут получить 8 тысяч гривен безвозвратной помощи на один гектар. В Государственном аграрном реестре идет прием заявок,

помощь фермерам на поголовье скота: те, кто содержит от 3 до 100 коров, могут получить 7 тысяч гривен на одну голову,

компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – до 25%. Это касается техники, купленной с апреля 2024 года,

гранты на развитие садов и теплиц – до 10 миллионов гривен или до 7 миллионов гривен соответственно. Также можно получить до 8 млн. грн. на создание перерабатывающего предприятия.

Высоцкий добавил, что международные партнеры также поддерживают украинских аграриев, в частности путем предоставления рукавов для временного хранения зерновых на прифронтовых территориях.

Отметим, Кабинет Министров Украины принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям.

В марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.