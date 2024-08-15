В Мінагрополітики пропонують щорічну виплату дотацій аграріям з прифронтових територій

В уряді України розглядають можливість щорічної виплати дотацій аграріям, які працюють на прифронтових територіях, таких як Чернігівщина.

Про це повідомив виконувач обов'язків Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час робочої поїздки до Чернігівської області, де він ознайомився з роботою місцевих агропідприємств і провів нараду з сільгоспвиробниками, пише Мінагрополітики.

Висоцький підкреслив, що держава має долучитися до компенсації витрат, які несуть аграрії, особливо ті, хто працює у безпосередній близькості до кордону з РФ. За його словами, уряд розробляє законодавчі зміни, що передбачатимуть щорічну виплату дотацій аграріям з моменту, коли їх діяльність стала неможливою через воєнний стан.

Також він наголосив на важливості підтримки аграріїв у вирішенні проблеми забезпечення електроенергією, що є однією з найсерйозніших проблем у прифронтовій зоні. Для цього вже ухвалено законодавчі зміни, що звільняють від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а також запроваджено пільгове кредитування на його придбання.

Державні програми підтримки для аграріїв

Окрім цього, Висоцький зазначив, що для аграріїв у прифронтових регіонах діє низка державних програм підтримки, таких як безповоротна допомога на один гектар землі, допомога на поголів’я худоби, компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, а також гранти на розвиток садів, теплиць та переробних підприємств.

Зокрема:

аграрії на деокупованих територіях, які обробляють до 120 га, можуть отримати 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар. У Державному аграрному реєстрі йде прийом заявок,

допомога фермерам на поголів'я худоби: ті, хто утримує від 3 до 100 корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову,

компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Це стосується техніки, яка куплена з квітня 2024 року,

гранти на розвиток садів та теплиць – до 10 мільйонів гривень або до 7 мільйонів гривень відповідно. Також можна отримати до 8 млн грн на створення переробного підприємства.

Висоцький додав, що міжнародні партнери також підтримують українських аграріїв, зокрема, шляхом надання рукавів для тимчасового зберігання зернових на прифронтових територіях.

Зауважимо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій.

У березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.