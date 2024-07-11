Аграрії закликали уряд заморозити виплати кредитів для тих, хто залишив свій бізнес в окупації

Представники аграрного бізнесу закликали якнайшвидше ухвалити законопроєкт №11180-1, який передбачає заморожування виплат кредитів для аграріїв, що залишили тимчасово окуповані регіони.

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Про це повідомила пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Виступаючи на брифінгу, організованому Мережею захисту національних інтересів Ants в "Укрінформ", заступник голови ВАР Денис Марчук розповів про складні умови, в яких працюють аграрії прифронтових територій та законодавчі ініціативи, спрямовані на їх підтримку.

Зокрема, він акцентував увагу на важливому законопроєкті №11180-1, який передбачає заморожування виплат кредитів для аграріїв, що залишили свій бізнес на тимчасово окупованих територіях.

"Хочу акцентувати також увагу на важливому законопроєкті №11180-1, який знаходиться у ВРУ, але ніяк не може пройти перше читання, щоб у виробників була змога працювати далі. Цей законопроєкт стосується тимчасово окупованих територій, і передбачає заморожування виплат кредитів для тих, хто залишив там свій бізнес", - йдеться в його повідомленні.

За словами Марчука, багато таких аграріїв релокувалися і не можуть розпочати діяльність на новому місці, бо знаходяться в реєстрах боржників. Нові кошти, які з’являються на їхніх рахунках, будуть забрані за борги.

"Ми наголошуємо на необхідності прийняття цього законопроєкту якомога швидше, бо люди з колосальним досвідом залишилися без роботи. Якби вони мали змогу прокредитуватися, то розпочали б нову справу, а не стояли з протягнутою рукою. Ми втрачаємо кадри. Але ж ми єдина країна, і з політичних, патріотичних міркувань потрібно прийняти законопроєкт 11180-1, який зараз на розгляді у правоохоронному комітеті", - наголосив заступник голови ВАР.

Аграрії на прифронтових територіях також стикаються з великими труднощами

"Війна завдала значних втрат, РФ цілеспрямовано атакувала аграрні комплекси, розуміючи їхню важливість для економіки та підтримки ЗСУ. Через низькі ціни на агропродукцію, зокрема на зернову групу, виробники змушені працювати зі збитками", - заявив він.

За словами Марчука, єдиним шансом на виживання є державна програма кредитування "5-7-9", якою користуються багато аграріїв. Проте для підприємств прифронтових територій ситуація критична, оскільки банки не хочуть працювати з підприємствами у "червоній зоні".

"Існує постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію програми на ці території, але банки не починають кредитування агропідприємств. А це в критичний момент допомагало їм заручитися підтримкою і здійснювати господарську діяльність", — зазначив заступник голови ВАР.

Аграрії на прифронтових територіях постійно зазнають обстрілів. Попри те, що для цих територій скасовано земельний податок, залишається питання фінансування користування землею.

"Для цих територій важливо виділити прямі субсидії, тобто кошти, які б могли компенсувати оренду землі. Виробник зміг би сплачувати орендну ставку за користування власнику земельного паю і таким чином розраховувати свою господарську діяльність. Для нас це пріоритет, на якому ми наголошуємо і просимо, щоб він був підтриманий", - підсумував Марчук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій. Станом на другу половину червня "Укрзалізниця" відправила зі знижкою 30% вже понад 1200 вагонів агропродукції.

Додамо, що в Україні через війну не використовується до 5 млн га сільгоспземель, особливо в прикордонних районах. Ризик повторного російського наступу, артилерійські обстріли, міни та дорога логістика не дозволяють частині фермерів обробляти землю неподалік від кордону.

Більше детально про пільги для аграріїв на прифронтових територіях і про програми допомоги їм читайте у статті Delo.ua.