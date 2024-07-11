Аграрии призвали правительство заморозить выплаты кредитов для тех, кто оставил свой бизнес в оккупации

Представители аграрного бизнеса призвали как можно быстрее принять законопроект №11180-1, предусматривающий замораживание выплат кредитов для аграриев, оставивших временно оккупированные регионы.

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Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС).

Выступая на брифинге, организованном Сетью защиты национальных интересов Ants в "Укринформе", заместитель председателя ВАС Денис Марчук рассказал о сложных условиях, в которых работают аграрии прифронтовых территорий и законодательные инициативы, направленные на их поддержку.

В частности, он акцентировал внимание на важном законопроекте №11180-1, предусматривающем замораживание выплат кредитов для аграриев, оставивших свой бизнес на временно оккупированных территориях.

"Хочу акцентировать внимание на важном законопроекте №11180-1, который находится в ВРУ, но никак не может пройти первое чтение, чтобы у производителей была возможность работать дальше. Этот законопроект касается временно оккупированных территорий, и предусматривает замораживание выплат кредитов для тех, кто оставил там свой бизнес", – говорится в его сообщении.

По словам Марчука, многие такие аграрии релокировались и не могут начать деятельность на новом месте, поскольку находятся в реестрах должников. Новые средства, которые появляются на их счетах, будут изъяты за долги.

"Мы подчеркиваем необходимость принятия этого законопроекта как можно скорее, потому что люди с колоссальным опытом остались без работы. Если бы они имели возможность прокредитоваться, то начали бы новое дело, а не стояли с протянутой рукой. Мы теряем кадры. Но ведь мы единая страна, и по политическим, патриотическим соображениям нужно принять законопроект 11180-1, который сейчас на рассмотрении в правоохранительном комитете", - подчеркнул заместитель председателя ВАС.

Аграрии на прифронтовых территориях также сталкиваются с большими сложностями

"Война нанесла значительные потери, РФ целенаправленно атаковала аграрные комплексы, понимая их важность для экономики и поддержки ВСУ. Из-за низких цен на агропродукцию, в том числе на зерновую группу, производители вынуждены работать с убытками", - заявил он.

По словам Марчука, единственным шансом на выживание является государственная программа кредитования "5-7-9", которой пользуются многие аграрии. Однако для предприятий прифронтовых территорий ситуация критическая, поскольку банки не хотят работать с предприятиями в красной зоне.

"Существует постановление Кабинета министров, которое расширяет действие программы на эти территории, но банки не начинают кредитование агропредприятий. А это в критический момент помогало им заручиться поддержкой и осуществлять хозяйственную деятельность", - отметил зампред ВАС.

Аграрии на прифронтовых территориях постоянно подвергаются обстрелам. Несмотря на то, что на этих территориях отменен земельный налог, остается вопрос финансирования пользования землей.

"Для этих территорий важно выделить прямые субсидии, то есть средства, которые могли бы компенсировать аренду земли. Производитель смог бы платить арендную ставку за пользование собственнику земельного пая и таким образом рассчитывать свою хозяйственную деятельность. Для нас это приоритет, на котором мы настаиваем и просим, чтобы он был поддержан", - подытожил Марчук.

Напомним, Кабинет министров принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям. По состоянию на вторую половину июня "Укрзализныця" отправила со скидкой 30% уже более 1200 вагонов агропродукции.

Добавим, что в Украине в результате войны не используется до 5 млн га сельхозземель, особенно в приграничных районах. Риск повторного российского наступления, артиллерийские обстрелы, мины и дорогостоящая логистика не позволяют части фермеров возделывать землю недалеко от границы.

Более подробно о льготах для аграриев на прифронтовых территориях и о программах помощи им читайте в статье Delo.ua.