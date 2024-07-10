- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев – Гетманцев
Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции до 120 дней. Раньше этот период составлял 90 дней.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Это назревшее решение значительно поддержит наших экспортеров, которые ориентируются на азиатский и африканский рынок", - отметил нардеп.
В то же время, официальной информации от регулятора пока нет.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Увеличение сроков возврата валюты от экспорта зерна
Ранее глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявлял, что в Нацбанке изучают ходатайство правительства об увеличении срока обязательного возврата валютной выручки для агропроизводителей с 90 до 120 дней.
"Мы рассматриваем сейчас соответствующее ходатайство правительства об увеличении сроков возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. И мне кажется, что мы приближаемся к общеприемлемой позиции", - сказал Пышный, отвечая на вопросы народных депутатов.
По словам главы НБУ, регулятор заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но напоминает, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.
"По потребностям аграриев мы также видим проблему роста объемов невозврата экспортной выручки, поэтому так тщательно подходим к этому вопросу. Наш сегодняшний диалог с отраслевыми ассоциациями, Министерством экономики очень полезен для поиска именно той модели, которая позволяет одновременно учесть интересы отрасли и не подвесить поступления экспортной валютной выручки. Происходит эффективная коммуникационная работа, и я настроен оптимистично", - подчеркнул Пышный.
Почему установили срок в 90 дней
Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. По его словам, есть экспортеры, пытающиеся вообще выручку не возвращать.
1 ноября 2023 г. издание Bloomberg написало, что украинские экспортеры сельскохозяйственной продукции не вернули в Украину около 3 миллиардов долларов доходов после вторжения России в страну, усиливая давление на валютные резервы страны.
Тогда НБУ установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту ряда сельхозтоваров на уровне 90 календарных дней вместо срока 180 дней.
"Оно (это решение – ред) призвано усилить дисциплину соблюдение субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечить возврат валютной выручки в установленные предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту товаров", - заявили в НБУ.
Однако, за неделю до этого, бизнес призвал власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки Более того, от такого намерения призвал отказаться комитет ВР по экономическому развитию.
Источник фото: ua.depositphotos.com