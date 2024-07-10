НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев – Гетманцев

Национальный банк увеличил сроки возврата валютной выручки для аграрной продукции до 120 дней. Раньше этот период составлял 90 дней.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это назревшее решение значительно поддержит наших экспортеров, которые ориентируются на азиатский и африканский рынок", - отметил нардеп.

В то же время, официальной информации от регулятора пока нет.

Увеличение сроков возврата валюты от экспорта зерна

Ранее глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявлял, что в Нацбанке изучают ходатайство правительства об увеличении срока обязательного возврата валютной выручки для агропроизводителей с 90 до 120 дней.

"Мы рассматриваем сейчас соответствующее ходатайство правительства об увеличении сроков возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. И мне кажется, что мы приближаемся к общеприемлемой позиции", - сказал Пышный, отвечая на вопросы народных депутатов.

По словам главы НБУ, регулятор заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но напоминает, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.

"По потребностям аграриев мы также видим проблему роста объемов невозврата экспортной выручки, поэтому так тщательно подходим к этому вопросу. Наш сегодняшний диалог с отраслевыми ассоциациями, Министерством экономики очень полезен для поиска именно той модели, которая позволяет одновременно учесть интересы отрасли и не подвесить поступления экспортной валютной выручки. Происходит эффективная коммуникационная работа, и я настроен оптимистично", - подчеркнул Пышный.

Почему установили срок в 90 дней

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. По его словам, есть экспортеры, пытающиеся вообще выручку не возвращать.

1 ноября 2023 г. издание Bloomberg написало, что украинские экспортеры сельскохозяйственной продукции не вернули в Украину около 3 миллиардов долларов доходов после вторжения России в страну, усиливая давление на валютные резервы страны.

Тогда НБУ установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту ряда сельхозтоваров на уровне 90 календарных дней вместо срока 180 дней.

"Оно (это решение – ред) призвано усилить дисциплину соблюдение субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечить возврат валютной выручки в установленные предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту товаров", - заявили в НБУ.

Однако, за неделю до этого, бизнес призвал власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки Более того, от такого намерения призвал отказаться комитет ВР по экономическому развитию.

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