Аграрии требуют справедливых условий налогообложения горючего: что предлагают

Представители аграрного бизнеса и профильных ассоциаций просят парламентариев предусмотреть возможность льготного налогообложения акцизом горючего, используемого для возделывания сельхозугодий.

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Об этом сообщает Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что ведущие аграрные ассоциации обратились к председателю Верховной Рады Украины и народным депутатам с требованием учесть европейский опыт и ввести справедливые подходы к налогообложению аграрного сектора акцизным налогом.

Возмущение сельхозпроизводителей

В УКАБ напомнили, что в ближайшее время Верховная Рада будет голосовать во втором чтении за проект Закона №11256-2 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу», которым предусматривается увеличение акциза на дизтопливо с 139 евро до 330 евро за тысячу литров к 2028 году.

"При нормальных условиях поступления от акцизного налога направляют на содержание и ремонт автомобильных дорог, но задействованная в обработке полей сельскохозяйственная техника не передвигается по дорогам общего пользования, а горючее для нее наоборот предлагают облагать налогом по повышенным ставкам. Именно это и вызвало возмущение среди сельхозпроизводителей. ", – подчеркивают в УКАБ.

Как отметила Мария Дидух, директор Всеукраинского аграрного форума, украинские аграрии уже платят вдвое более высокий акциз по сравнению с их европейскими коллегами, а новый закон увеличит эту нагрузку в 5 раз.

"Мы обращаемся к членам парламента относительно применения пониженной ставки акцизного налога на топливо. В начале июня в первом чтении был принят законопроект №11256-2, который поднимает акциз на топливо больше, чем вдвое. Все это происходит из-за евроинтеграционных требований и необходимости наполнения бюджета для финансирование армии. Учитывая критическую важность наличия ресурсов для финансирования войска, повышение ставок акциза на время военного положения может быть оправдано", - сказала Дидух.

Она добавила, что предусмотрено законопроектом увеличение ставки до 330 евро не только на военное время, а навсегда.

"Мы стремимся к справедливой гармонизации законодательства и таких же условий работы, или почти таких, как и в ЕС по завершению военного положения. В частности, для аграрных производителей в ЕС предусмотрена сниженная ставка акциза на горючее", - отметила Дидух.

По ее словам, в Директиве №2003/96/ЕС предусмотрен минимальный акциз в размере 21 евро за 1000 л для аграрных товаропроизводителей, что значительно ниже, чем новый предложенный акциз в Украине.

В свою очередь Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады, добавил, что постепенное повышение акциза до 330 евро на тысячу литров создаст неконкурентные условия для украинского бизнеса.

"В странах ЕС акциз на горючее значительно ниже: в Румынии – 21 евро, в Чехии – 54 евро, в Литве – 60 евро, а польские фермеры вообще не платят этот налог благодаря специальному возмещению акциза. Мы сегодня платим 139 евро и уже проигрываем на старте", - заметил Марчук.

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко подчеркнул, что рост акциза непременно увеличит себестоимость сельскохозяйственной продукции.

"Увеличение акциза приведет к повышению себестоимости продукции и снижению конкурентоспособности украинских аграриев. Мы понимаем необходимость гармонизации законодательства с требованиями ЕС и наполнения государственного бюджета для поддержки армии, имеющей целью этот законопроект, но мы не можем согласиться на акциз в 330 евро, когда в европейских странах он значительно меньше", - заявил Хоменко.

Поэтому аграрии просят власть ввести справедливые подходы к налогообложению аграрного сектора акцизным налогом. Они призывают учесть европейский опыт и нормы европейских директив, предполагающих пониженную ставку для аграрных производителей.

"Мы не просим дополнительных дотаций или компенсаций, мы просим обратить внимание на то, как это работает в развитых странах, и применить это у нас", - подчеркнул Хоменко.

Сельхозпроизводители призывают депутатов учесть правку к законопроекту №11256-2, предусматривающую уменьшение ставки акциза для аграрных производителей после окончания войны, чтобы аграрии не стали очередной жертвой налоговых изменений.

Повышение акцизов на горючее

Ранее аграрии призвали власти отсрочить и учесть необходимость повышения акциза на горючее, ведь это повлечет за собой существенный рост расходов агросектора при уборке урожая, что является критическим в условиях осуществления полевых работ с минимальным количеством оборотных средств.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро, альтернативного топлива – 162 евро, однако в соответствии с положениями европейской директивы № 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизного налога должны быть: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного горючего – 330 евро, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограммов (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Повышаться акцизы к этим показателям будут в течение пяти лет.