Сбор урожая под угрозой: аграрии призывают власти не повышать акциз на горючее

Аграрии просят власти отсрочить и взвесить необходимость повышения акциза на горючее, ведь это повлечет за собой существенный рост расходов агросектора при уборке урожая, что является критическим в условиях осуществления полевых работ с минимальным количеством оборотных средств.

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Об этом сообщает Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что изменения в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу № 11256-2 от 29.05.2024 г. (законопроект № 11256-2) свидетельствуют о том, что основной причиной повышения акциза на топливо является неотложная потребность в копировании ставок Директивы №2003/96/ЕС. Высокие акцизные ставки на горючее обусловлены потребностью в достижении экологических целей, содержащихся в Зеленом соглашении Европейского Союза.

"Но даже в ЕС видим, что протесты и митинги аграриев свидетельствуют о позиции отмены налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо, резком сокращении выбросов парниковых газов и использовании пестицидов, удобрений. Потому что такие меры зеленого перехода требуют значительных частных инвестиций и государственной финансовой поддержки. В Украине же эта проблема намного сложнее из-за полномасштабной войны и ее последствий", - отмечают в УКАБ.

Там напоминают, что повышение ставок акцизного налога предлагается применить уже с 1 июля:

бензин автомобильный – на 14%,

дизельное топливо – на 27%,

сжиженный газ – на 217%.

В случае реализации этой законопроектной инициативы можно ожидать, что уже летом цены на топливо повысятся до 57,44 грн/литр бензина, до 54,99 грн/литр дизеля и до 32,57 грн/литр газа.

"Этот период совпадает с началом сбора урожая. В то же время, значительная часть аграриев не осуществляет закупку больших объемов горючего про запас, ведь существует риск физического уничтожения этих запасов вследствие воздушных атак страны-агрессора. А значит, такое повышение акцизов ляжет прямым бременем на сельскохозяйственных товаропроизводителей в наиболее ответственный период сезона", - отмечают в УКАБ.

Учитывая, что в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции горючее занимает до 10%, безусловно, себестоимость производства и реализации нынешней продукции только за счет этого может возрасти на несколько процентов, прогнозируют аграрии.

А уже с 1 января 2028 года ожидается рост акцизных ставок на основные виды горючего: бензины автомобильные – на 68%, дизельное топливо – на 137%, сжиженный газ – на 433%. Так что, если учесть «инфляционный» фактор, то можно прогнозировать рост стоимости на основные виды горючего до 2028 года в диапазоне: 64,74-66,92 грн./литр бензина, 63,99-66,15 грн./литр дизеля, 56,57-58,48 грн./литр газа.

В УКАБ напоминают, что законодатель обязан соблюдать принцип стабильности налогового законодательства, который означает, что изменения налогов и сборов не могут вноситься позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. То есть, предложенные законопроектом №11256-2 повышенные ставки акцизного налога на топливо могут применяться исключительно с 01 января 2025 года.

"Учитывая вышесказанное, УКАБ выражает надежду, что чиновники не будут нарушать нормы налогового законодательства и не будут продолжать политику быстрого копирования законодательства ЕС в период военного положения, а учитывают позицию отечественных товаропроизводителей", - подытожили в УКАБ.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро, альтернативного топлива – 162 евро, однако в соответствии с положениями европейской директивы № 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизного налога должны быть: для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизельного горючего – 330 евро, а для сжиженного газа – 125 евро за 1 000 килограммов (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Повышаться акцизы к этим показателям будут в течение пяти лет.