Збір врожаю під загрозою: аграрії закликають владу не підвищувати акциз на пальне

Аграрії просять владу відтермінувати та зважити необхідність підвищення акцизу на пальне, адже це спричинить суттєве зростання витрат агросектору під час збирання врожаю, що є критичним в умовах здійснення польових робіт з мінімальної кількістю обігових коштів.

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Про це повідомляє Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу”.

Зазначається, що зміни до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку № 11256-2 від 29.05.2024 р. (законопроект № 11256-2) засвідчують те, що основною причиною підвищення акцизу на пальне є невідкладна потреба у копіюванні ставок Директиви № 2003/96/ЄС. Високі акцизні ставки на пальне зумовлені потребою в досягненні екологічних цілей, які містяться в Зеленій угоді Європейського Союзу.

"Та навіть в ЄС бачимо, що протести і мітинги аграріїв засвідчують позицію проти скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизельне пальне, різкого скорочення викидів парникових газів і використання пестицидів, добрив. Бо такі заходи зеленого переходу вимагають значних приватних інвестицій та державної фінансової підтримки. В Україні ж ця проблема набагато складніша через повномасштабну війну та її наслідки", - зауважують в УКАБ.

Там нагадують, що підвищення ставок акцизного податку пропонується застосувати вже з 1 липня:

бензин автомобільний – на 14%,

дизельне пальне – на 27%,

скраплений газ – на 217%.

В разі реалізації цієї законопроектної ініціативи можна очікувати, що вже влітку ціни на пальне підвищаться до 57,44 грн./літр бензину, до 54,99 грн./літр дизелю і до 32,57 грн./літр газу.

"Цей період співпадає з початком збору врожаю. Водночас, значна частина аграріїв не здійснює закупівлю великих об’ємів пального на майбутнє, адже існує ризик фізичного знищення цих запасів внаслідок повітряних атак країни-агресора. А отже, таке підвищення акцизів ляже прямим тягарем на сільськогосподарських товаровиробників у найбільш відповідальний період сезону", - наголошують в УКАБ.

Зважаючи на те, що в структурі собівартості сільськогосподарської продукції пальне займає до 10%, безумовно, собівартість виробництва і реалізації цьогорічної продукції тільки за рахунок цього може зрости на декілька відсотків, прогнозують аграрії.

А вже з 1 січня 2028 року очікується зростання акцизних ставок на основні види пального: бензини автомобільні – на 68%, дизельне пальне – на 137%, скраплений газ – на 433%. Тож, якщо врахувати «інфляційний» фактор, то можна прогнозувати зростання вартості на основні види пального до 2028 року в діапазоні: 64,74-66,92 грн./літр бензину, 63,99-66,15 грн./літр дизелю, 56,57-58,48 грн./літр газу.

В УКАБ нагадують, що законодавець зобов’язаний дотримуватись принципу стабільності податкового законодавства, який означає, що зміни податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Тобто, запропоновані Законопроектом № 11256-2 підвищені ставки акцизного податку на пальне можуть застосовуватись виключно з 01 січня 2025 року.

"Враховуючи вищезазначене, УКАБ висловлює сподівання, що урядовці не будуть порушувати норми податкового законодавства та не продовжуватимуть політику швидкого копіювання законодавства ЄС у період воєнного стану, а натомість враховують позицію вітчизняних товаровиробників", - підсумували в УКАБ.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, який встановлений в Євросоюзі.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро, проте відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають бути: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищуватися акцизи до цих показників будуть протягом п'яти років.