За полгода саперы вернули более 156,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель

С начала года саперы обследовали более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Более 156,6 тысяч гектаров уже вернули аграриям для хозяйственного использования.

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Об этом сообщает Минэкономики.

"Наши саперы взяли очень хороший темп. Например, на Херсонщине уже проверили и вернули в использование аграриев почти 60% сельхозугодий, которые мы запланировали обследовать в этом году. Всего по Украине с начала года вернули в хозяйственную эксплуатацию более 156,6 тысяч гектаров земель", - отметила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По данным областных военных администраций, плановое обследование сельхозземель проходило в восьми регионах страны. Наибольшее количество земель сельхозназначения обследовано с начала года в:

Херсонской области: 146,3 тыс. га (в июне – 17,76 тыс. га)

Харьковской области: 11,3 тыс. га (в июне – 4,55 тыс. га)

Николаевской области: 8,3 тыс. га (в июне – 1,67 тыс. га)

Свириденко отметила, что в течение полугодия Украина усилила возможности в сфере гуманитарного разминирования.

"В прошлом году мы начинали, не имея ни одной машины для разминирования. К началу 2024-го имели 30 машин. В июне уже 82 машины для разминирования. Мы будем и дальше увеличивать их количество. Что касается другой техники и оборудования для разминирования, уже сегодня операторы покупают технику" украинского производства", - добавила она.

С начала года количество сертифицированных операторов противоминной деятельности возросло более чем в полтора раза: на сегодняшний день сертифицированы уже 43 оператора. Еще 52 находятся в процессе сертификации.

Украинская компания начинает производство тяжелых машин для разминирования

Компания А3Tech-Украина получила сертификат соответствия для производства тяжелой машины для разминирования MV-10. Эта техника является результатом сотрудничества с производителем DOK-ING. У предприятия уже есть заказы на производство восьми таких машин.

Первый экземпляр MV-10, профинансированный по инициативе UNITED24, уже передан украинским саперам.

А3Tech производит до 40% компонентов рабочего органа MV-10 и планирует увеличить этот показатель до 100% к концу года. К производству привлечены еще два украинских предприятия на субподряде, которые производят часть комплектующих и тралы для перевозки машин. Общая производственная мощность "А3Tech-Украина" составляет до 60 машин в год.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Источник фото: ua.depositphotos.com