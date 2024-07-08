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За полгода саперы вернули более 156,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель
С начала года саперы обследовали более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Более 156,6 тысяч гектаров уже вернули аграриям для хозяйственного использования.
Об этом сообщает Минэкономики.
"Наши саперы взяли очень хороший темп. Например, на Херсонщине уже проверили и вернули в использование аграриев почти 60% сельхозугодий, которые мы запланировали обследовать в этом году. Всего по Украине с начала года вернули в хозяйственную эксплуатацию более 156,6 тысяч гектаров земель", - отметила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.
По данным областных военных администраций, плановое обследование сельхозземель проходило в восьми регионах страны. Наибольшее количество земель сельхозназначения обследовано с начала года в:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Херсонской области: 146,3 тыс. га (в июне – 17,76 тыс. га)
- Харьковской области: 11,3 тыс. га (в июне – 4,55 тыс. га)
- Николаевской области: 8,3 тыс. га (в июне – 1,67 тыс. га)
Свириденко отметила, что в течение полугодия Украина усилила возможности в сфере гуманитарного разминирования.
"В прошлом году мы начинали, не имея ни одной машины для разминирования. К началу 2024-го имели 30 машин. В июне уже 82 машины для разминирования. Мы будем и дальше увеличивать их количество. Что касается другой техники и оборудования для разминирования, уже сегодня операторы покупают технику" украинского производства", - добавила она.
С начала года количество сертифицированных операторов противоминной деятельности возросло более чем в полтора раза: на сегодняшний день сертифицированы уже 43 оператора. Еще 52 находятся в процессе сертификации.
Украинская компания начинает производство тяжелых машин для разминирования
Компания А3Tech-Украина получила сертификат соответствия для производства тяжелой машины для разминирования MV-10. Эта техника является результатом сотрудничества с производителем DOK-ING. У предприятия уже есть заказы на производство восьми таких машин.
Первый экземпляр MV-10, профинансированный по инициативе UNITED24, уже передан украинским саперам.
А3Tech производит до 40% компонентов рабочего органа MV-10 и планирует увеличить этот показатель до 100% к концу года. К производству привлечены еще два украинских предприятия на субподряде, которые производят часть комплектующих и тралы для перевозки машин. Общая производственная мощность "А3Tech-Украина" составляет до 60 машин в год.
Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).
Источник фото: ua.depositphotos.com