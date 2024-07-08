- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
За півроку сапери повернули понад 156,6 тисячі гектарів сільськогосподарських земель
З початку року сапери обстежили понад 171,7 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, запланованих для першочергового обстеження та розмінування. Більш ніж 156,6 тисячі гектарів вже повернули аграріям для господарського використання.
Про це повідомляє Мінекономіки.
"Наші сапери взяли дуже добрий темп. Наприклад, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які ми запланували обстежити у цьому році. Загалом по Україні з початку року повернули в господарську експлуатацію більш ніж 156,6 тисячі гектарів земель", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. Найбільше земель сільгосппризначення обстежено з початку року в:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Херсонській області: 146,3 тис. га (в червні – 17,76 тис. га)
- Харківській області: 11,3 тис. га (в червні – 4,55 тис. га)
- Миколаївській області: 8,3 тис. га (в червні – 1,67 тис. га)
Свириденко зазначила, що протягом півріччя Україна посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування.
"Минулий рік ми починали, не маючи жодної машини для розмінування. На початок 2024-того мали 30 машин. У червні вже 82 машини для розмінування. Ми і надалі збільшуватимемо їх кількість. Щодо іншої техніки та обладнання для розмінування, вже сьогодні оператори купують техніку українського виробництва", - додала вона.
З початку року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж в півтора раза: на сьогодні сертифіковано вже 43 оператори. Ще 52 перебувають у процесі сертифікації.
Українська компанія розпочинає виробництво важких машин для розмінування
Компанія А3Tech-Україна отримала сертифікат відповідності для виробництва важкої машини для розмінування MV-10. Ця техніка є результатом співпраці з хорватським виробником DOK-ING. Підприємство вже має замовлення на виробництво восьми таких машин.
Перший екземпляр MV-10, профінансований через ініціативу UNITED24, вже переданий українським саперам.
А3Tech наразі виготовляє до 40% компонентів робочого органу MV-10 і планує збільшити цей показник до 100% до кінця року. До виробництва залучено ще два українські підприємства на субпідряді, які виготовляють частину комплектуючих та трали для перевезення машин. Загальна виробнича потужність "А3Tech-Україна" складає до 60 машин на рік.
Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.
Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).
Джерело фото: ua.depositphotos.com