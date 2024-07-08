За півроку сапери повернули понад 156,6 тисячі гектарів сільськогосподарських земель

З початку року сапери обстежили понад 171,7 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, запланованих для першочергового обстеження та розмінування. Більш ніж 156,6 тисячі гектарів вже повернули аграріям для господарського використання.

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Про це повідомляє Мінекономіки.

"Наші сапери взяли дуже добрий темп. Наприклад, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які ми запланували обстежити у цьому році. Загалом по Україні з початку року повернули в господарську експлуатацію більш ніж 156,6 тисячі гектарів земель", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. Найбільше земель сільгосппризначення обстежено з початку року в:

Херсонській області: 146,3 тис. га (в червні – 17,76 тис. га)

Харківській області: 11,3 тис. га (в червні – 4,55 тис. га)

Миколаївській області: 8,3 тис. га (в червні – 1,67 тис. га)

Свириденко зазначила, що протягом півріччя Україна посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування.

"Минулий рік ми починали, не маючи жодної машини для розмінування. На початок 2024-того мали 30 машин. У червні вже 82 машини для розмінування. Ми і надалі збільшуватимемо їх кількість. Щодо іншої техніки та обладнання для розмінування, вже сьогодні оператори купують техніку українського виробництва", - додала вона.

З початку року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж в півтора раза: на сьогодні сертифіковано вже 43 оператори. Ще 52 перебувають у процесі сертифікації.

Українська компанія розпочинає виробництво важких машин для розмінування

Компанія А3Tech-Україна отримала сертифікат відповідності для виробництва важкої машини для розмінування MV-10. Ця техніка є результатом співпраці з хорватським виробником DOK-ING. Підприємство вже має замовлення на виробництво восьми таких машин.

Перший екземпляр MV-10, профінансований через ініціативу UNITED24, вже переданий українським саперам.

А3Tech наразі виготовляє до 40% компонентів робочого органу MV-10 і планує збільшити цей показник до 100% до кінця року. До виробництва залучено ще два українські підприємства на субпідряді, які виготовляють частину комплектуючих та трали для перевезення машин. Загальна виробнича потужність "А3Tech-Україна" складає до 60 машин на рік.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Джерело фото: ua.depositphotos.com