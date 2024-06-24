Українська компанія розпочинає виробництво важких машин для розмінування

Компанія А3Tech-Україна отримала сертифікат відповідності для виробництва важкої машини для розмінування MV-10. Ця техніка є результатом співпраці з хорватським виробником DOK-ING. Підприємство вже має замовлення на виробництво восьми таких машин.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Перший екземпляр MV-10, профінансований через ініціативу UNITED24, вже переданий українським саперам.

А3Tech наразі виготовляє до 40% компонентів робочого органу MV-10 і планує збільшити цей показник до 100% до кінця року. До виробництва залучено ще два українські підприємства на субпідряді, які виготовляють частину комплектуючих та трали для перевезення машин. Загальна виробнича потужність "А3Tech-Україна" складає до 60 машин на рік.

Зараз в Україні працює 17 машин DOK-ING MV-10. Їх використовують фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності переважно у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Додамо, що A3tech провело випробування важкої машини для розмінування MV-10 на полігоні в рамках сертифікації ще 13 червня.

MV-10 - це важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом та фрезою. Вона здатна витримувати підрив протитанкової міни та може очищати до 3000 м² площі за годину. Машина ефективна як на рівнинній поверхні, так і на схилах, що робить її критично важливою для процесу розмінування територій України.

В Україні триває розробка техніки для розмінування

Станом на кінець травня за допомогою машин очищено 850 гектарів українських земель і знешкоджено понад 4500 мін, касетних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Також слід додати, що наразі в Україні триває Акселераційна програма для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування. Розробники, які бажають взяти участь у буткемпі, мають змогу подати заявку на сторінці програми.

Зауважимо, перші дві машини для підготовки грунту до розмінування, розроблені та виготовлені харківськими виробниками та придбані на потреби саперів, вже працюють в полях.

Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.

У лютому в Україні була представлена третя модель вітчизняної машини для розмінування, створена українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти. Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).