Мінекономіки запустило портал про протимінну діяльність: яка інформація розміщена на ньому

Мінекономіки запустило інформаційний портал demine.gov.ua, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що ресурс був розроблений за ініціативи Міністерства економіки України та має на меті стати єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів.

За словами заступника міністра економіки України Ігоря Безкаравайного, дотепер не було єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам.

Яка інформація буде розміщена на порталі

Заступник міністра економіки зазначив, що за допомогою порталу сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни до Порядку про використання коштів на програму компенсацій.

Крім того, постраждалі від вибуху зможуть дізнатися не тільки про види допомоги та хто її може надати - найближчим часом за участі партнерів для них буде запущено окремий портал. Потенційні партнери можуть в один клік залишити заявку, щоб долучитися до Секторальної робочої групи.

"Це ще один крок до більшої координації зусиль, зокрема через інформування всіх ключових стейкхолдерів про те, що відбувається в секторі", – заявив Безкаравайний.

На сайті можна знайти останні новини у сфері протимінної діяльності, анонси подій та нормативно-правові акти, які регулюють сферу. Також буде доступна окрема аналітична панель з актуальними даними щодо кількості очищених земель, інфраструктури, кількості операторів та машин для розмінування. Англомовна версія сайту запрацює впродовж місяця.

У Мінекономіки повідомили, що вебресурс створений у партнерстві Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства економіки України та програми "Е-урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Станом на початок травня 2024 року з початку року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га. У травні сапери очистили і повернули аграріям в користування майже 30 тис. га сільгоспземель.

Протягом 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Додамо, що в Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Програма компенсації за розмінування

Програма, яка компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати, запрацювала 30 травня.

Участь у програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр.

Фото: ua.depositphotos.com