В Україні з'явиться реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами

В Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення, яке дає старт розробці та запуску реєстру, ухвалив Кабмін.

Повідомляється, що адмініструвати реєстр буде Державна служба з надзвичайних ситуацій, а за технічну частину відповідатиме Центр гуманітарного розмінування. Реєстр почне роботу після введення його в експлуатацію ДСНС.

Наповнюватиметься реєстр інформацією з різних джерел. Так, Центр гуманітарного розмінування вноситиме дані про результати проведення нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. Держоргани, підрозділи яких розміновують території, – інформацію про обстеження та очищення земель, а місцева влада – відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги.

Крім того, до реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстеження, зокрема, за допомогою супутникових знімків, засобів сканування та ін. До нього буде включена вся територія, що зазнала впливу бойових дій. Обстежена територія, на якій не виявлено чи знешкоджено вибухонебезпечні предмети, виключатиметься з реєстру.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний підкреслив, що створення реєстру – важливий крок у сфері гуманітарного розмінування, а його запуск дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів.

"Наприклад, за допомогою реєстру ми зможемо відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери – отримувати витяги про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. Місцева влада – контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, що міститиметься в реєстрі, буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України", – пояснив Безкаравайний.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Станом на початок травня 2024 року з початку року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.

Протягом 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.