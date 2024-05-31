Українські розробники презентували роботизовані косарки, які допомагатимуть саперам

31 травня відбувся перший етап хакатону "Безпечне поле", під час якого дев'ять українських команд розробників представили свої винаходи - роботизовані косарки, які допоможуть саперам ефективно скошувати густу траву на ділянках, що потребують розмінування.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Начальник управління з питань гуманітарного розмінування Дмитро Паньшин розповів, що головною вимогою, яка ставилася перед розробниками, було створити роботизовані косарки, які зможуть ефективно скошувати рослинність і при цьому мають бути недорогі у виробництві, щоб у разі підриву такі машини можна було швидко замінити.

Він зазначив, що на полі зі скошеною травою нижчий рівень небезпеки для сапера, адже йому легше виявити вибухонебезпечні предмети. А це, своєю чергою, суттєво прискорює процес розмінування.

Повідомляється, що команди презентували різноманітні продукти: від мультиплатформ до роботизованих тракторів. Ціновий діапазон становить техніки становить $5,5-19,5 тисяч за одиницю. Деякі розробники можуть випускати від 30 до 100 косарок на місяць.

Прототипи отримали оцінки та зауваження від журі, до якого входили військові сапери. Після доопрацювання винаходи випробують в польових умовах.

"Головний запит до розробників - створити недорогі роботизовані косарки, які можна було б швидко замінити у разі підриву. На скошеному полі нижчий рівень небезпеки для сапера, адже легше виявити вибухонебезпечні предмети", - пояснив начальник Управління з питань гуманітарного розмінування Дмитро Паньшин.

За підсумками випробувань та проходження сертифікації машини можуть бути закуплені як державними структурами, так і приватними операторами протимінної діяльності.

Нагадаємо, Міністерство економіки України спільно з Київською школою економіки Graduate Business School оголосили про початок нового інноваційного проєкту "Безпечне поле" 23 квітня.

Додамо, що наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, тому в країні планується створення національного реєстру замінованих територій. Найщільніше заміновані деокуповані території, тому стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування, а сам процес поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний. При цьому, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.