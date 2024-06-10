В Украине появится реестр территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами

В Украине будет создан первый государственный реестр территорий, загрязненных или потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что соответствующее решение, дающее старт разработке и запуску реестра, принял Кабмин.

Сообщается, что администрировать реестр будет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а за техническую часть будет отвечать Центр гуманитарного разминирования. Реестр начнет работу после ввода его в эксплуатацию ГСЧС.

Наполнятся реестр будет информацией из разных источников. Так, Центр гуманитарного разминирования будет вносить данные о результатах проведения нетехнического обследования земель или операторов противоминной деятельности. Госорганы, подразделения которых разминируют территории, – информацию об обследовании и очистке земель, а местные власти – сведения об обследовании участков, из-за загрязнения которых владельцам предоставили местные налоговые льготы.

Кроме того, в реестр можно будет вносить информацию о результатах обследования, в частности с помощью спутниковых снимков, средств сканирования и т.д. В него будет включена вся территория, испытавшая влияние боевых действий. Обследованная территория, на которой не обнаружены или обезврежены взрывоопасные предметы, будет исключаться из реестра.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный подчеркнул, что создание реестра – важный шаг в сфере гуманитарного разминирования, а его запуск позволит автоматизировать и ускорить целый ряд процессов.

"Например, с помощью реестра мы сможем отслеживать состояние разминирования территорий практически в реальном времени и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию. Фермеры – получать выдержки о статусе своих земель: загрязнены они или очищены. Местные власти – контролировать состояние сельхозземель, по которым она приняла решение о местных налоговых льготах на основании выводов о загрязнении территорий.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

По состоянию на начало мая 2024 г. с начала года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых возвращено в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.

В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.