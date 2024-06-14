В травні сапери очистили і повернули аграріям в користування майже 30 тис. га сільгоспземель

В травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення. Усього з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію – понад 137,8 тис. га.

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Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає пресслужба Мінекономіки.

Він розповів, що спільні зусилля України та її міжнародних партнерів з посилення спроможностей операторів дають результати. Обстеження та очищення земель цього року прискорилось, якщо порівнювати з минулим.

"Добрий приклад якісно налагоджених процесів демонструє Херсонська обласна військова адміністрація, яка побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. Завдяки цьому там за травень вдалося повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста", – поділився підсумками травня заступник міністра.

В міністерстві зазначили, що усього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області - 26,9 тис. га.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Протягом 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Також повідомлялося, що в Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Програма компенсації за розмінування

Програма, яка компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати, запрацювала 30 травня.

Участь у програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр.

Фото: ua.depositphotos.com