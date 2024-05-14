Хорватія допоможе розміновувати Україну: підписано меморандум

Український Центр досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки та Хорватський протимінний центр – Центр випробувань, розробки та навчання (HCR-CTRO) підписали меморандум про співпрацю в розмінуванні України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Зазначається, що підписаний меморандум передбачає обмін досвідом у галузі гуманітарного розмінування та співпрацю в реалізації інноваційних проєктів у сфері технологій та технік виявлення вибухонебезпечних предметів.

Серед іншого, Україна та Хорватія домовилися про розробку спільних програм навчання та ініціатив з підвищення кваліфікації спеціалістів з гуманітарного розмінування. А також про посилення адвокації та публічної обізнаності щодо міжнародних стандартів та передових практик у сфері гуманітарного розмінування.

У Головному управлінні протимінної діяльності зауважили, що досвід Хорватії є неоціненним для України, адже ця країна зазнала значного забруднення вибухонебезпечними предметами в результаті бойових дій у 1990-х роках. Розмінування там триває досі, але вже наступного року має бути завершене.

Розмінування українських земель

Наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, тому в країні створять національний реєстр замінованих територій. Найщільніше заміновані деокуповані території, через це стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування, а сам процес поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний.

У березні цього року в Україні розпочала роботу неурядова Національна асоціація з гуманітарного розмінування, на меті якої стоїть якнайшвидше та професійне очищення території України від вибухонебезпечних предметів.

А вже у квітні в Україні з'явився Корпус демінерів чисельністю близько 5 тисяч осіб, які будуть виконувати завдання в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами. Зокрема, підрозділи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, правобережна частина Херсонської області, звільнена Збройними Силами України восени 2022 року, планується бути повністю розмінованою до кінця 2025 року.

При цьому, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

I вже є перші успіхи: на початок травня 2024 року темпи гуманітарного розмінування в Україні перевищують минулорічні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисячі гектарів сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно.

Так, з початку року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тисяч гектарів.

Варто також зазначити, що у гуманітарному розмінуванні Україні допомагають країни-партнери. До прикладу, Словаччина згодна спільно з Україною виробляти інженерну техніку для розмінування, а також заявила про готовність надати вже готові машин для виявлення та знешкодження мін.

Зголосилася допомагати Києву з гуманітарним розмінуванням i Японія. Зі свого боку Україна також готова ділитися своїм досвідом очищення земель, оскільки наразі є фактично піонером із переписування стандартів розмінування та використання новітніх технологій.

Загалом міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів - США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.