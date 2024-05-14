Хорватия поможет разминировать Украину: подписан меморандум

Украинский Центр совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности и Хорватский противоминный центр – Центр испытаний, разработки и обучения (HCR-CTRO) подписали меморандум о сотрудничестве по разминированию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Подписанный меморандум предусматривает обмен опытом в области гуманитарного разминирования и сотрудничество в реализации инновационных проектов в сфере технологий и техник обнаружения взрывоопасных предметов.

Среди прочего Украина и Хорватия договорились о разработке совместных программ обучения и инициатив по повышению квалификации специалистов по гуманитарному разминированию. А также об усилении адвокации и публичной осведомленности о международных стандартах и передовых практиках в сфере гуманитарного разминирования.

В Главном управлении противоминной деятельности отметили, что опыт Хорватии неоценим для Украины, ведь эта страна испытала значительное загрязнение взрывоопасными предметами в результате боевых действий в 1990-х годах. Разминирование там продолжается до сих пор, но уже в следующем году должно быть завершено.

Разминирование украинских земель

В настоящее время четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране создадут национальный реестр заминированных территорий. Наиболее плотно заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный.

В марте этого года в Украине начала работу неправительственная Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию, целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.

А уже в апреле в Украине появился Корпус деминеров численностью около 5 тысяч человек, которые будут выполнять задачи в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами. В частности, такие подразделения уже работают в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, правобережная часть Херсонской области, освобожденная Вооруженными Силами Украины осенью 2022 года, планируется полностью быть разминирована до конца 2025 года.

При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

И уже есть первые успехи: к началу мая 2024 года темпы гуманитарного разминирования в Украине превышают прошлогодние. Если в 2023 году в среднем за месяц пиротехники обследовали 22,8 тысяч гектаров сельхозугодий, то по итогам четырех месяцев 2024 года мы вышли на среднюю цифру в 28,75 тысяч гектар ежемесячно.

Так, с начала года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тысяч гектаров земель сельхозназначения, из которых возвращено в хозяйственную эксплуатацию 108 тысяч гектаров.

Следует также отметить, что в гуманитарном разминировании Украине помогают страны-партнеры. К примеру, Словакия согласна совместно с Украиной производить инженерную технику для разминирования, а также заявила о готовности предоставить уже готовые машины для выявления и обезвреживания мин.

Вызвалась помогать Киеву с гуманитарным разминированием и Япония. Со своей стороны Украина также готова делиться своим опытом очистки земель, поскольку является фактически пионером по переписыванию стандартов разминирования и использования новейших технологий.

В общей сложности международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.