Хорватия передала Украине все свои вертолеты МИ-8

В рамках военной помощи Украине Хорватия передала Киеву все вертолеты Ми-8, которые были на балансе страны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим хорватским коллегой Марио Баножичем в Вашингтоне.

"Обязательства Хорватии перед Украиной состоят в многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все вертолеты Ми-8, а также в гуманитарной помощи", - сказал Остин.

Остин добавил, что может "реально помочь" борьбе Украины за свою свободу.

"Я с нетерпением жду вашей точки зрения по поводу вызовов, связанных с жестоким вторжением России к ее мирному соседу Украины", – сказал он.

Еще в марте Хорватия начала передачу Украине 14 вертолетов, но правительство страны поставило гриф секретности на всю информацию о военной помощи Украине. Хорватия четырежды присылала военную помощь Украине, но не захотела разглашать, что было отправлено.

Известно, что Баножич после одного из заседаний правительства заявил, что Хорватия посылает в Украину пулеметы и пулеметы с соответствующими боеприпасами для четырех пехотных бригад, а это около восьми тысяч винтовок с боеприпасами.

В прошлом году, во время встречи с тогдашним премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президент Владимир Зеленский сказал, что Хорватия является принципиальным участником антивоенной коалиции.

"Мы вместе защищаем право не только наших граждан, не только граждан Украины, но и каждого европейского народа на независимую и демократическую жизнь", – заявил Зеленский.

Добавим, что МИ-8 – это советский многоцелевой вертолет, разработанный в Москве в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями и один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.