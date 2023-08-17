Чехия может отдать Украине советские вертолеты Ми-24

Чехия планирует приобрести у США новые многоцелевые вертолеты UH-1Y Venom, а Ми-24 советского образца могут быть отправлены Украине в рамках военной помощи.

Об этом пишет ČTK со ссылкой на заявление министр обороны Яны Черноховой.

По словам министра, советские вертолеты Ми-24 проделали отличную службу, хотя и прослужили дольше ожидаемого. Они качественные и долго выполняли задачи в пользу армии и в зарубежных операциях.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончится. Мы все, вероятно, подозреваем, что сегодня они все еще могут найти применение там, где сейчас нужна любая техника для защиты. Вот куда наша помощь была направлена в течение многих месяцев и будет и дальше направляться", – добавила она.

Сколько вертолетов могут отдать Украине не сообщается, но известно, что чешская армия будет иметь 20 новых американских машин, десять типа Venom и столько же типа Viper.

Начальник Генерального штаба страны Карел Ржека заявил, что НАТО, Западное сообщество и Чехия реагируют на все более агрессивное и менее предполагаемое поведение России. По его словам, армия должна делать акцент на боеспособности и высоком уровне готовности. По словам Ржека, Чехии нужно избавиться от зависимости от технологий советского происхождения гораздо быстрее, чем раньше.

Напомним, Генеральный штаб Северной Македонии также согласовал решение передать Украине 12 вертолетов Ми-24, изготовленных в 1980-х годах. Эти вертолеты Северная Македония купила у Украины в 2001 году. Армия страны не использует вертолеты с 2015 года.