Чехия заморозила активы подсанкционных россиян на 350 миллионов евро

Чешский посол Радек Матула сообщил, что сумма замороженных российских активов в Чехии составляет более 347,36 миллиона евро (14 миллиардов гривен)

Об этом сообщает Radio Prague International.

Посол отметил, что правоохранительные органы Чехии активно отслеживают информацию о гражданах России, подпадающих под санкции. Он также заверил, что Прага поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО.

При этом издание пишет, что заморозить активы подсанкционных физических или юридических лиц Чехия может, а вот конфисковать их в пользу Украины – нет, поскольку такая возможность не предусмотрена действующим чешским законодательством.

По словам чешских дипломатов, дебаты на этот счет продолжаются на уровне Европейского союза, но достичь положительного для Украины решения очень сложно с юридической точки зрения. Чехия выступает за то, чтобы такое решение было принято именно на уровне Евросоюза вместо того, чтобы изменять национальное законодательство по этому обзору.

Издание пишет, что сейчас в ЕС обсуждается возможность того, направить на восстановление Украины можно было бы не самые замороженные активы, которые и дальше принадлежат их владельцам, а доходы с них.

При этом Германия выступает против использования части прибыли от замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины.

Напомним, в мае FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от российских замороженных активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, об активах Центрального банка РФ на 180 млрд евро), генерирующих средства за счет купонов и погашений.