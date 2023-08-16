Чехія заморозила активи підсанкційних росіян на 350 мільйонів євро

Чеський посол Радек Матула повідомив, що сума заморожених російських активів у Чехії складає понад 347,36 мільйона євро (14 мільярдів гривень)

Про це повідомляє Radio Prague International.

Посол зазначив, що правоохоронні органи Чехії активно відстежують інформацію щодо громадян Росії, які підпадають під санкції. Він також запевнив, що Прага підтримує вступ Києва до ЄС і НАТО.

При цьому, видання пише, що заморозити активи підсанкційних фізичних чи юридичних осіб Чехія може, а от конфіскувати їх на користь України – ні, оскільки така можливість не передбачена чинним чеським законодавством.

За словами чеських дипломатів, дебати з цього приводу тривають на рівні Європейського союзу, але досягти позитивного для України рішення дуже складно з юридичного погляду. Чехія виступає за те, щоб таке рішення було ухвалене саме на рівні Євросоюзу замість того, щоб змінювати національне законодавство з цього огляду.

Видання пише, що наразі у ЄС обговорюється можливість того, спрямувати на відбудову України можна було б не самі заморожені активи, які й далі належать їхнім власникам, а прибутки з них.

При цьому, Німеччина виступає проти використання частини прибутку від заморожених активів Центрального банку Росії для відновлення України.

Нагадаємо, в травні FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, про активи Центрального банку РФ на 180 млрд євро), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.