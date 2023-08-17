Чехія може віддати Україні радянські гелікоптери Мі-24

Чехія планує придбати у США нові багатоцільові гелікоптери UH-1Y Venom, а Мі-24 радянського зразка можуть бути надіслані Україні в рамках військової допомоги.

Про це пише ČTK, з посиланням на заяву міністр оборони Яни Чернохової.

За словами міністра, радянські вертольоти Мі-24 виконали відмінну службу, хоча й прослужили довше очікуваного. Вони якісні та тривалий час виконували завдання на користь армії та в зарубіжних операціях.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчиться. Ми всі, мабуть, підозрюємо, що сьогодні вони все ще можуть знайти застосування там, де зараз потрібна будь-яка техніка для захисту. Ось куди наша допомога була спрямована протягом багатьох місяців і буде і надалі спрямовуватися", – додала вона.

Скільки гелікоптерів можуть віддати Україні не повідомляється, але відомо, що чеська армія матиме 20 нових американських машин, десять типу Venom і стільки ж типу Viper

Начальник Генерального штабу країни Карел Ржека заявив, що НАТО, Західне співтовариство та Чехія реагують на все більш агресивну та менш передбачувану поведінку Росії. За його словами, армія повинна робити акцент на боєздатність і високий рівень готовності. За словами Ржека, Чехії потрібно позбутися залежності від технологій радянського походження набагато швидше, ніж раніше.

Нагадаємо, Генеральний штаб Північної Македонії також погодив рішення передати Україні 12 вертольотів Мі-24, виготовлені в 1980-х роках. Ці вертольоти Північна Македонія купила в України у 2001 році. Армія країни не використовує вертольоти з 2015 року.