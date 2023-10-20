Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери МІ-8

В межах військової допомоги Україні Хорватія передала Києву всі гелікоптери Мі-8, які були на балансі країни.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем у Вашингтоні.

"Зобов’язання Хорватії перед Україною полягають у численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі вертольоти Мі-8, а також у гуманітарній допомозі", - сказав Остін.

Остін додав, що може "реально допомогти" боротьбі України за свою свободу.

"Я з нетерпінням чекаю вашої точки зору щодо викликів, пов’язаних з жорстоким вторгненням Росії до її мирного сусіда України", – сказав він.

Ще у березні Хорватія розпочала передачу Україні 14 гелікоптерів, але уряд країни поставив гриф секретності на всю інформацію про військову допомогу Україні. Хорватія чотири рази надсилала військову допомогу Україні, але не захотіла розголошувати, що було надіслано.

Відомо, лише що Баножич після одного із засідань уряду заявив, що Хорватія надсилає в Україну кулемети та кулемети з відповідними боєприпасами для чотирьох піхотних бригад, а це близько восьми тисяч гвинтівок з боєприпасами.

Минулого року, під час зустрічі з тодішнім прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем президент Володимир Зеленський сказав, що Хорватія є принциповим учасником антивоєнної коаліції.

"Ми разом захищаємо право не лише наших громадян, не лише громадян України, а й кожного європейського народу на незалежне та демократичне життя", – заявив Зеленський.

Додамо, що МІ-8 - це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений у Москві на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами та один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.