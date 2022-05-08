Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії Пленковичем посилення санкцій проти Росії

Зеленський обговорив із прем&#39;єром Хорватії Пленковичем посилення санкцій проти Росії
Прес-конференція

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Про це повідомляє Офіс президента.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Хорватія є принциповим учасником нашої антивоєнної коаліції. Ми разом захищаємо право не лише наших громадян, не лише громадян України, а й кожного європейського народу на незалежне та демократичне життя", – заявив Зеленський.

Фото 2 — Зеленський обговорив із прем&#39;єром Хорватії Пленковичем посилення санкцій проти Росії
Фото: Офіс президента

За його словами, ключовими темами зустрічі були безпека та кроки, необхідні для підтримки України у боротьбі за свободу.

Йшлося також про посилення тиску санкцій на Росію. Зеленський подякував Хорватії за готовність підтримати шостий санкційний пакет Євросоюзу.

Сторони обговорили і співпрацю щодо відновлення повноцінного життя в деокупованих районах нашої країни.

Андрій Пленкович зазначив, що Хорватія підтримує європейські устремління України та її народу. Він додав, що посол Хорватії в Україні повертається до Києва, що "також є потужним сигналом для підтримки українців".

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що бойкотуватиме президента Зорана Мілановича та припиняє всі контакти з ним, оскільки вважає, що глава держави має тісні зв'язки з Москвою.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міланович заявив, що, на його думку, "для України немає місця в НАТО" і що Хорватія не надаватиме військової підтримки українцям.

Автор:
Сергій Горєлов