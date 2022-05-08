Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії Пленковичем посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Про це повідомляє Офіс президента.

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"Хорватія є принциповим учасником нашої антивоєнної коаліції. Ми разом захищаємо право не лише наших громадян, не лише громадян України, а й кожного європейського народу на незалежне та демократичне життя", – заявив Зеленський.

Фото: Офіс президента

За його словами, ключовими темами зустрічі були безпека та кроки, необхідні для підтримки України у боротьбі за свободу.

Йшлося також про посилення тиску санкцій на Росію. Зеленський подякував Хорватії за готовність підтримати шостий санкційний пакет Євросоюзу.

Сторони обговорили і співпрацю щодо відновлення повноцінного життя в деокупованих районах нашої країни.

Андрій Пленкович зазначив, що Хорватія підтримує європейські устремління України та її народу. Він додав, що посол Хорватії в Україні повертається до Києва, що "також є потужним сигналом для підтримки українців".

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що бойкотуватиме президента Зорана Мілановича та припиняє всі контакти з ним, оскільки вважає, що глава держави має тісні зв'язки з Москвою.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міланович заявив, що, на його думку, "для України немає місця в НАТО" і що Хорватія не надаватиме військової підтримки українцям.