Премьер-министр Хорватии разорвал отношения с президентом Милановичем из-за его связей с Россией

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что будет бойкотировать президента Зорана Милановича и прекращает все контакты с ним, так как считает, что глава государства имеет тесные связи с Москвой. Об этом сообщает Euractiv.

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"Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета национальной безопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся терять время и вступать в физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом относиться к политической партии, правительству и многим из нас в отдельности", — заявил Пленкович.

Это заявление прозвучало после того, как Миланович утверждал, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой.

Пленкович публично назвал президента манипулятором, человеком с пророссийскими взглядами. Пленкович подчеркнул, что Миланович нанес огромный ущерб внешней политике Хорватии.

"Пока этот президент находится у власти, ни один министр не будет с ним ездить или организовывать совместные встречи и конференции. Мы будем бойкотировать его", — сказал Пленкович, добавив, что Миланович перешел черту, заявив, что вся партия ХДС и правительство были бандитами.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Миланович заявил, что, по его мнению, "для Украины нет места в НАТО" и что Хорватия не будет оказывать военную поддержку украинцам.

После этого Пленкович извинился перед украинцами за слова Милановича.