Прем'єр-міністр Хорватії розірвав відносини з президентом Мілановичем через його зв'язки з Росією

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що бойкотуватиме президента Зорана Мілановича і припиняє всі контакти з ним, оскільки вважає, що глава держави має тісні зв'язки з Москвою. Про це повідомляє Euractiv.

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"Ми не маємо наміру зустрічатися з ним у форматі Ради національної безпеки. Ми не збираємося зустрічатися з ним віч-на-віч, однозначно. Ми не збираємося втрачати час і вступати у фізичний контакт з кимось, хто може таким вульгарним і обурливим чином ставитися до політичної партії, уряду та багатьом з нас окремо", — заявив Пленкович.

Ця заява прозвучала після того, як Міланович стверджував, що партія глави уряду HDZ пов'язана із колишньою югославською секретною службою.

Пленкович публічно назвав президента маніпулятором, людиною із проросійськими поглядами. Пленкович наголосив, що Міланович завдав величезних збитків зовнішній політиці Хорватії.

"Поки цей президент перебуває при владі, жоден міністр не буде з ним їздити або організовувати спільні зустрічі та конференції. Ми бойкотуватимемо його", — сказав Пленкович, додавши, що Міланович перейшов межу, заявивши, що вся партія ХДС та уряд були бандитами.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міланович заявив, що, на його думку, "для України немає місця в НАТО" і що Хорватія не надаватиме військової підтримки українцям.

Після цього Пленкович перепросив українців за слова Мілановича.